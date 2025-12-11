Foro legislativo impulsará políticas públicas y posibles leyes para fortalecer la economía

Como parte del eje de transparencia, el director general de Ingresos del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas</a></b>, <b>Camilo Valdés Mora</b>, presentó datos que revelan la magnitud de la evasión fiscal y los avances recientes en recaudación. Señaló que la recaudación mensual del ITBMS, históricamente ubicada entre $65 millones y $69 millones, subió a <b>$90 millones o $91 millones</b> en octubre tras la implementación de la <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b>. Para diciembre, la DGI proyecta alcanzar o superar los <b>$100 millones</b>.Valdés advirtió que el <b>69 %</b> de los más de <b>5,523 negocios</b> inspeccionados incumplen con la factura electrónica, pese a la reducción desde el <b>83 %</b> inicial. Las multas impuestas suman <b>$3.5 millones</b> y para 2025 las sanciones a reincidentes aumentarán entre <b>$10,000 y $25,000</b>.La DGI trabaja además con el <b>Centro Interamericano de Administraciones Tributarias</b> en un <b>detector de anomalías de facturación</b> que permitirá mejorar la fiscalización, y reportó la recuperación de <b>$31 millones</b> en deudas morosas durante 2025.