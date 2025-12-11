  1. Inicio
Foro legislativo impulsará políticas públicas y posibles leyes para fortalecer la economía

Más de 150 especialistas formaron parte del foro-taller cuyo objetivo fue construir propuestas que se traduzcan en políticas públicas, anteproyectos de ley y un diagnóstico integral de la economía nacional.
Por
Mileika Lasso
  • 11/12/2025 13:10
La Comisión de Economía y Finanzas elaborará políticas públicas y posibles leyes tras un foro multisectorial que busca fortalecer el grado de inversión

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional celebró este 11 de diciembre el primer Encuentro Multisectorial sobre Grado de Inversión y Desarrollo Económico Sostenible, un foro que reunió a más de 150 especialistas de los sectores público, privado y organismos internacionales.

El objetivo central fue construir propuestas que se traduzcan en políticas públicas, anteproyectos de ley y un diagnóstico integral de la economía nacional, con miras a preservar el grado de inversión de Panamá y fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado.

El presidente de la Comisión, diputado Eduardo Gaitán, destacó que el foro-taller representa un hito para la Asamblea Nacional al establecer una metodología participativa que permitirá transformar los insumos técnicos en medidas concretas. Señaló que la Comisión elaborará un plan ejecutivo y un informe a la nación sobre la situación económica, sustentado en la evidencia recabada en las mesas de trabajo.

“Este espacio no solo genera debate; está diseñado para producir herramientas de política pública y propuestas legislativas que respondan a los retos fiscales, la gobernanza y la competitividad del país”, afirmó Gaitán. Resaltó además que las contribuciones recopiladas servirán como referencia oficial para futuras decisiones del Órgano Legislativo y del Ejecutivo.

Por su parte, el diputado Luis Duke, comisionado de la Comisión de Economía y Finanzas, subrayó que el foro permitió recopilar insumos multisectoriales sobre temas clave como transparencia fiscal, subsidios, atracción de inversiones, deuda pública y la institucionalidad del país. Añadió que la información será analizada, sistematizada y publicada para construir políticas públicas orientadas a dinamizar la economía, generar empleo y atraer inversión extranjera.

Cinco ejes para construir reformas

El foro contó con mesas de trabajo distribuidas en cinco áreas técnicas directamente relacionadas con el grado de inversión:

Transparencia y evasión fiscal.
Subsidios, exoneraciones e incentivos fiscales.
Inversión extranjera directa.
Deuda pública y planilla estatal.
Institucionalidad, gobernanza y transparencia.

Estos diálogos permitirán a la Comisión avanzar en reformas estructurales que fortalezcan la credibilidad financiera del país y mejoren la planificación fiscal y económica.

La DGI expone brechas de evasión y avances en recaudación

Como parte del eje de transparencia, el director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, Camilo Valdés Mora, presentó datos que revelan la magnitud de la evasión fiscal y los avances recientes en recaudación. Señaló que la recaudación mensual del ITBMS, históricamente ubicada entre $65 millones y $69 millones, subió a $90 millones o $91 millones en octubre tras la implementación de la Lotería Fiscal. Para diciembre, la DGI proyecta alcanzar o superar los $100 millones.

Valdés advirtió que el 69 % de los más de 5,523 negocios inspeccionados incumplen con la factura electrónica, pese a la reducción desde el 83 % inicial. Las multas impuestas suman $3.5 millones y para 2025 las sanciones a reincidentes aumentarán entre $10,000 y $25,000.

La DGI trabaja además con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en un detector de anomalías de facturación que permitirá mejorar la fiscalización, y reportó la recuperación de $31 millones en deudas morosas durante 2025.

Un insumo clave para la agenda económica nacional

Los resultados del foro serán consolidados en una publicación oficial de la Asamblea Nacional que recopilará propuestas, diagnósticos y posibles iniciativas legislativas.

Se conoció que el proceso busca construir una hoja de ruta que permita enfrentar los retos estructurales en materia fiscal, mejora institucional y atracción de inversión, en un momento en el que Panamá busca reforzar su estabilidad económica y mantener su grado de inversión.

