Foro legislativo impulsará políticas públicas y posibles leyes para fortalecer la economía

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional celebró este 11 de diciembre el primer Encuentro Multisectorial sobre Grado de Inversión y Desarrollo Económico Sostenible, un foro que reunió a más de 150 especialistas de los sectores público, privado y organismos internacionales.

El objetivo central fue construir propuestas que se traduzcan en políticas públicas, anteproyectos de ley y un diagnóstico integral de la economía nacional, con miras a preservar el grado de inversión de Panamá y fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado.

El presidente de la Comisión, diputado Eduardo Gaitán, destacó que el foro-taller representa un hito para la Asamblea Nacional al establecer una metodología participativa que permitirá transformar los insumos técnicos en medidas concretas. Señaló que la Comisión elaborará un plan ejecutivo y un informe a la nación sobre la situación económica, sustentado en la evidencia recabada en las mesas de trabajo.

“Este espacio no solo genera debate; está diseñado para producir herramientas de política pública y propuestas legislativas que respondan a los retos fiscales, la gobernanza y la competitividad del país”, afirmó Gaitán. Resaltó además que las contribuciones recopiladas servirán como referencia oficial para futuras decisiones del Órgano Legislativo y del Ejecutivo.

Por su parte, el diputado Luis Duke, comisionado de la Comisión de Economía y Finanzas, subrayó que el foro permitió recopilar insumos multisectoriales sobre temas clave como transparencia fiscal, subsidios, atracción de inversiones, deuda pública y la institucionalidad del país. Añadió que la información será analizada, sistematizada y publicada para construir políticas públicas orientadas a dinamizar la economía, generar empleo y atraer inversión extranjera.