Comisión de Economía y Finanzas crea subcomisiones de Grado de Inversión y Marítima

La segunda subcomisión para la Estrategia Maritíma Nacional, que esta destinada a estudiar los desafíos estructurales y normativos del sector marítimo y logístico. Según Gaitán, en Panamá es importante que se reconozca la importancia marítima y lo que se puede desarrollar para potenciar esa visión. Por lo tanto, aseguró que la subcomisión tendrá un carácter proactivo porque no se limitará solo a revisar temas, sino a preparar proyectos de ley que puedan iniciar un diálogo para tener un sector más desarrollado. <i><b>'Por eso, estamos trabajando con una subcomisión el estudio de la Estrategia Maritíma Nacional que debe fortalecerse para que se reconozca a Panamá, no solo por el Canal y puertos, sino por su estrategia de mercado'</b></i>, mencionó el presidente de la Comisión.