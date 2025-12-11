  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá reafirma avances ante la Unión Europea en lucha contra la pesca ilegal

Hoyos insistió en que Panamá está encaminada a mejorar su estatus ante la Unión Europea.
Hoyos insistió en que Panamá está encaminada a mejorar su estatus ante la Unión Europea. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 11/12/2025 13:52
Hoyos explicó que durante su visita de la primera semana de julio sostuvo una conversación con la subdirectora de Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, quien señaló los puntos en los que Panamá debía avanzar.

El vicecanciller Carlos Hoyos respondió este jueves 11 de diciembre a las declaraciones del diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, quien afirmó que la información recibida en Bruselas —durante reuniones técnicas del European Visitors Program— contradice el comunicado oficial del Gobierno sobre los avances de Panamá en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).

El tema es clave para el comercio marítimo y la exportación de productos del mar hacia la Unión Europea (UE), donde Panamá mantiene una tarjeta amarilla.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Hoyos rechazó los señalamientos y aseguró que las apreciaciones del diputado “no reflejan la realidad del esfuerzo” que, según sostuvo, ha realizado el país para corregir las deficiencias señaladas por las autoridades europeas.

“Es una lástima, porque francamente no reflejan la realidad del esfuerzo que ha hecho el gobierno panameño”, afirmó el vicecanciller. Recordó que Panamá ha viajado a Bruselas en dos ocasiones este año específicamente para tratar el tema de pesca INDNR.

Hoyos explicó que durante su visita de la primera semana de julio sostuvo “una conversación muy buena” con la subdirectora de Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, quien señaló los puntos en los que Panamá debía avanzar. Cuatro meses después, en octubre, una nueva reunión con el comisionado Costa Kadiz dejó, según el vicecanciller, un balance positivo.

“El comisionado se mostró optimista y satisfecho con los avances que ha hecho Panamá, no solo en términos de operación sino también en la implementación”, afirmó.

Entre las acciones destacadas mencionó:

• Incremento de sanciones,

• Fortalecimiento del programa de observadores a bordo,

• Inversiones para garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros,

• Mejoras operativas y regulatorias avaladas por la UE en comunicados conjuntos emitidos este año.

“Eso fue transmitido por la Unión Europea, incluso en el comunicado conjunto que hicimos en octubre. Me parece que quizás el diputado no tenía la información completa”, añadió.

Hoyos reiteró que existe un compromiso institucional transversal para pasar de tarjeta amarilla a verde. “El compromiso viene desde el presidente hacia abajo: ministros de Desarrollo Agropecuario, de Ambiente, Comercio e Industrias, el canciller, el secretario de Metas, la Autoridad de los Recursos Acuáticos, la Autoridad Marítima de Panamá. Tenemos una mesa interinstitucional muy activa”, subrayó.

El vicecanciller también confirmó que ya están programadas nuevas evaluaciones por parte de la UE. “Entiendo que habrá una visita en enero y posteriormente otra. También hablamos con el comisionado sobre una visita en el primer semestre de 2026, porque sentimos que hemos hecho grandes avances y estamos listos para el próximo paso”, indicó.

Hoyos insistió en que Panamá está encaminada a mejorar su estatus ante la Unión Europea y que las críticas que ponen en duda los avances “no se ajustan a la información oficial recibida” durante las reuniones técnicas en Bruselas.

VIDEOS
Lo Nuevo