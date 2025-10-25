  1. Inicio
Panamá refuerza la trazabilidad pesquera para asegurar acceso a mercados europeos

Panamá tiene como objetivo recuperar la tarjeta verde y salir definitivamente de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/10/2025 20:05

Panamá llevó a Bruselas un mensaje claro: el país quiere dejar atrás, de forma definitiva, cualquier señalamiento asociado a la pesca ilegal y posicionarse como aliado estratégico de la Unión Europea (UE) en la protección de los recursos marinos.

En un encuentro, el Comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis, la delegación panameña —liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, y el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuátivos (ARAP), Eduardo Carrasquilla— presentó una actualización sobre los avances regulatorios, operativos y de fiscalización implementados en el último tramo del diálogo con la Unión Europea.

“Estamos demostrando determinación real. El objetivo es recuperar la tarjeta verde y salir definitivamente de la lista de países no cooperantes. Panamá ya no está reaccionando: está corrigiendo y previniendo”, señaló Carrasquilla.

El equipo panameño destacó mejoras en trazabilidad, sanciones, supervisión de flota y mecanismos de cooperación internacional. El mensaje es inequívoco: la pesca INDNR no tendrá espacio en aguas panameñas ni bajo bandera panameña.

La estrategia no solo busca cumplir con estándares europeos: apunta a reposicionar a Panamá como jurisdicción marítima confiable, capaz de equilibrar competitividad económica con sostenibilidad oceánica.

No será hasta principios del 2026 en que Panamá podrá conocer si sale o no de la clasificación de la tarjeta amarilla, que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada de la UE, dijo Carrasquilla, en una entrevista pasada con este medio.

“Panamá está dando los pasos correctos. [...] estamos limitados de presupuesto, pero estamos confiados en que a principios del próximo año podremos recibir la visita de la UE para demostrar que en efecto estamos cumpliendo contra la lucha de la pesca ilegal”, acotó.

Eduardo Carrasquilla
Administrador de la ARAP
Estamos demostrando determinación real. El objetivo es recuperar la tarjeta verde [...]. Panamá ya no está reaccionando: está corrigiendo y previniendo”,
