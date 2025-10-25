Panamá refuerza la trazabilidad pesquera para asegurar acceso a mercados europeos

Panamá llevó a Bruselas un mensaje claro: el país quiere dejar atrás, de forma definitiva, cualquier señalamiento asociado a la pesca ilegal y posicionarse como aliado estratégico de la Unión Europea (UE) en la protección de los recursos marinos.

En un encuentro, el Comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis, la delegación panameña —liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, y el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuátivos (ARAP), Eduardo Carrasquilla— presentó una actualización sobre los avances regulatorios, operativos y de fiscalización implementados en el último tramo del diálogo con la Unión Europea.

“Estamos demostrando determinación real. El objetivo es recuperar la tarjeta verde y salir definitivamente de la lista de países no cooperantes. Panamá ya no está reaccionando: está corrigiendo y previniendo”, señaló Carrasquilla.

El equipo panameño destacó mejoras en trazabilidad, sanciones, supervisión de flota y mecanismos de cooperación internacional. El mensaje es inequívoco: la pesca INDNR no tendrá espacio en aguas panameñas ni bajo bandera panameña.

La estrategia no solo busca cumplir con estándares europeos: apunta a reposicionar a Panamá como jurisdicción marítima confiable, capaz de equilibrar competitividad económica con sostenibilidad oceánica.

No será hasta principios del 2026 en que Panamá podrá conocer si sale o no de la clasificación de la tarjeta amarilla, que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada de la UE, dijo Carrasquilla, en una entrevista pasada con este medio.

“Panamá está dando los pasos correctos. [...] estamos limitados de presupuesto, pero estamos confiados en que a principios del próximo año podremos recibir la visita de la UE para demostrar que en efecto estamos cumpliendo contra la lucha de la pesca ilegal”, acotó.