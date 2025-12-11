‘No es una amenaza de invasión, ya ocurrió’: Machado responde sobre posible acción militar en Venezuela

La Premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró este jueves 11 de diciembre en Oslo que Venezuela “ya ha sido invadida”, al responder a una pregunta sobre si respaldaría una acción militar en su país.

Su declaración se dio durante un encuentro con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el marco de su agenda tras llegar a Noruega luego de salir de Venezuela en donde se encontraba en la clandestinidad por las persecuciones del régimen de Nicolás Maduro.

Machado rechazó la idea de una intervención militar extranjera en los términos tradicionales, pero advirtió que el país vive una ocupación silenciosa por parte de actores externos y organizaciones criminales aliadas a Maduro. “Algunas personas hablan de la invasión en Venezuela, de la amenaza de una invasión. Y yo respondo: Venezuela ya ha sido invadida”, afirmó.

La opositora denunció la presencia de “agentes rusos, agentes iraníes, y grupos terroristas como Hezbolá y Hamas” que, según dijo, operan “libremente en acuerdo con el régimen”.

Añadió que guerrilleros colombianos y carteles del narcotráfico han tomado control de amplios territorios dentro del país. “Han tomado más del 60% de nuestra población y no solo están involucrados en el tráfico de drogas, sino también en el tráfico humano. Esto ha convertido a Venezuela en el hub criminal de las Américas”, sostuvo.

Machado señaló que la estructura represiva del régimen se sostiene gracias a redes transnacionales de financiamiento ilícito. “¿De dónde vienen esos fondos? Del tráfico de drogas, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas y del tráfico humano”, afirmó, alertando que estas operaciones permiten al gobierno de Maduro mantener un “sistema de represión muy poderoso y financiado”.