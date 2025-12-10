Expectativa en Oslo: hija de Machado anuncia saludo a venezolanos en plena madrugada

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, compartió con la periodista Carla Angola la emoción que vive su familia ante el inminente reencuentro con la dirigente, quien estará saludando a los venezolanos la madrugada de este 11 de diciembre en Oslo.

Visiblemente conmovida, Sosa expresó que tanto ella como sus familiares cuentan “horas, minutos y segundos” para volver a abrazar a Machado.

“Estoy emocionada, me encanta verte”, dijo al inicio de la breve conversación con Angola.

Más adelante dijo: “Ella está emocionada, no se lo puede creer. No solamente reunirse con nosotros, su familia, sino abrazar a los venezolanos y poder sentir ese apoyo, la calidez, el calor”.

Sosa confirmó que el encuentro podría producirse en cuestión de horas y pidió a los venezolanos en Noruega acudir para recibirla.

“Ella va a estar aquí. Queríamos decirles a los venezolanos que se vuelvan a reunir, que esta madrugada va a venir a saludar”, afirmó. Indicó además que el saludo se realizará “desde ese balcón”, en referencia al lugar donde la familia se encuentra hospedada.

Consultada sobre el horario aproximado, señaló: “En la madrugada, alrededor de las 12 o un poco más tarde. Se los haremos saber, estamos todos felices”.

Antes de despedirse, destacó que este es un momento histórico y profundamente emocional para el país: “Esto es un momento que vivimos todos los venezolanos, es el momento de reencuentro que contamos horas, minutos, segundos... y pues ya pronto será realidad”.