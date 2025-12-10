Estados Unidos decomisa buque petrolero venezolano y Trump endurece la presión contra Maduro

El Ejército estadounidense decomisó una embarcación petrolera en las costas de Venezuela, según informó este miércoles 10 de diciembre la agencia Bloomberg. Una noticia que se produce la misma semana en la que el presidente estadounidense Donald Trump prometió aumentar a la máxima expresión la campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro para que abandone el poder.

“Sus días están contados”, aseguró Trump el pasado martes en una entrevista concedida al portal estadounidense Politico.

Con las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela es uno de los miembros prominentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

De acuerdo a la cadena financiera CNBC, Venezuela exporta alrededor de 749,000 barriles al día anualmente. La mitad de ese petróleo tiene a China como receptor, según los datos de la consultora Kpler. Esta misma fuente certificó que Venezuela todavía exporta alrededor de 132,000 barriles de petróleo a Estados Unidos.

El analista Matt Smith de Kpler aseguró que es “probable que los transportistas sean mucho más cautelosos y reticentes a la hora de cargar crudo venezolano en adelante.”