Estados Unidos decomisa buque petrolero venezolano y Trump endurece la presión contra Maduro

<b>El Ejército estadounidense decomisó una embarcación petrolera en las costas de Venezuela, según informó este miércoles 10 de diciembre la agencia Bloomberg</b>. Una noticia que se produce la misma semana en la que el presidente estadounidense Donald Trump prometió aumentar a la máxima expresión la campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro para que abandone el poder.<b>'Sus días están contados', aseguró Trump el pasado martes en una entrevista concedida al portal estadounidense Politico.</b><b>Con las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela es uno de los miembros prominentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.</b> De acuerdo a la cadena financiera CNBC, <b>Venezuela exporta alrededor de 749,000 barriles al día anualmente. La mitad de ese petróleo tiene a China como receptor, según los datos de la consultora Kpler. Esta misma fuente certificó que Venezuela todavía exporta alrededor de 132,000 barriles de petróleo a Estados Unidos.</b>El analista Matt Smith de Kpler aseguró que<b> es 'probable que los transportistas sean mucho más cautelosos y reticentes a la hora de cargar crudo venezolano en adelante.'</b>