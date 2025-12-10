Blandón retoma debate sobre enriquecimiento injustificado tras el caso de Héctor Brands

El exalcalde de Panamá y dirigente panameñista José Isabel Blandón volvió a poner en el centro del debate público la figura del enriquecimiento injustificado, en momentos en que el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, enfrenta un proceso judicial por ese presunto delito.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Blandón sostuvo que el enriquecimiento injustificado es “la mejor alternativa para atrapar a los corruptos”, al considerar inviable que un funcionario público logre acumular fortunas millonarias únicamente con su salario, incluso tras décadas en el cargo.

“No hay manera que, con el salario de presidente, ministro, diputado, alcalde o director de una institución pública, te hagas millonario ni en 5 ni en 10 ni en 20 años continuos de ejercicio. Es imposible”, escribió el dirigente, al cuestionar el crecimiento patrimonial de figuras políticas sin respaldo en ingresos legales comprobables.

Blandón señaló además que, pese a la existencia de esta figura penal, son pocos los casos en los que la justicia exige a los funcionarios explicar cómo adquirieron propiedades, vehículos de lujo, embarcaciones o consolidaron negocios en cortos periodos de tiempo.

A su juicio, esta omisión ha contribuido a la persistencia de la impunidad en casos de corrupción.

El pronunciamiento coincidió con el Día Internacional contra la Corrupción y se produjo después de la aprehensión de Brands, quien es investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en el marco de la operación Bávaro.

Este miércoles, una jueza de garantías legalizó la aprehensión e imputó a Brands por enriquecimiento injustificado agravado, ordenando su detención provisional ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Según el Ministerio Público, el monto estimado del presunto enriquecimiento ilícito asciende a 3.8 millones de dólares.

Durante la audiencia se mencionaron gastos personales que, de acuerdo con la Fiscalía, no guardan relación con los ingresos declarados del exdiputado, entre ellos la compra de joyas por un valor aproximado de 22 mil dólares.