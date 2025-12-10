Jueza legaliza aprehensión e imputa a Héctor Brands; gastó $22 mil en joyas para su ‘novia’

La tarde de este miércoles 10 de diciembre, una jueza de garantías legalizó la aprehensión e imputó al exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, capturado en la operación Bávaro.

La jueza imputó a Brands por un presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado.

Durante la audiencia la jueza de garantía dijo que hay riesgo de fuga y destrucción de pruebas, por ello ordenó la detención provisional.

Por otro lado, el monto estimado del presunto enriquecimiento ilícito agravado es por el orden de los 3.8 millones de dólares.

El fiscal del caso es Eduardo Enrique Rodríguez, quien pidió la detención provisional de seis meses mientras duren las investigaciones.

Un dato que se mencionó en la audiencia es que Brands se gastó 10 mil dólares en un brazalete para su “novia”. Además, gastó 6 mil dólares en aretes y 6 mil dólares en un collar.

Para la tarde de este 10 de diciembre Brands también deberá asistir a otra audiencia por un presunto delito de blanqueo de capitales.

A esa audiencia también deberán comparecer los otros nueve aprehendidos en la operación Bávaro, entre los que se encuentran tres hijos de Brands, su ex pareja y su novia.