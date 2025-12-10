Operación Bávaro: Héctor Brands es presentado ante un juez de garantías

El exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, asiste este miércoles 10 de diciembre a una audiencia de solicitudes múltiples, en la que un juez de garantía debe analizar los cargos presentados por la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado.

A Brands, quien fue aprehendido este 9 de diciembre, se le investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.

El equipo legal del exdiputado confirmó a La Estrella de Panamá, que este miércoles se llevaran a cabo dos audiciencias de solicitudes múltiples relacionada con esta operación.

La primera audiencia estaba programada para las 11:00 a.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, mientras que la segunda se realizará a las 2:00 p.m.

En estas audiencias el juez deberá decidir si legaliza o no la aprehensión, si admite la imputación de cargos, y de ser así, determinar medidas cautelares.

El abogado Víctor Orobio, parte de la defensa de Brands, cuestionó la decisión de la Fiscalía de levantar la medida de reserva “en el momento que le resultaba conveniente” para, según señalan, generar un impacto social en el caso. El abogado manifestó que en ningún momento él ni su cliente ni el resto del equipo tuvieron acceso oportuno a la carpeta fiscal.

Advirtió que, pese al ambiente de rechazo que existe actualmente contra la clase política, no se puede “condenar a nadie por el hecho de ser político”. Sostuvo que acciones de este tipo podrían interpretarse como ejercicio de poder y no de justicia, y reiteró que la defensa está preparada para enfrentar la imputación

Orobio insistió en que el objetivo del proceso es determinar si existen o no fondos ilícitos. Sin embargo, consideró que la opinión pública ha sido inducida a creer que Brands obtuvo dinero ilegal, incluso proveniente del Estado. Aseguró que su cliente contaba con dos empresas activas, generaba ingresos propios y podía permitirse ciertos gastos personales sin que ello constituya un delito.

El abogado afirmó que la defensa acudirá a la audiencia con la expectativa de que el Ministerio Público sustente adecuadamente los señalamientos. Recordó que Brands se mantuvo a disposición de las autoridades en todo momento y que la medida de detención no era necesaria.

Cuentas bancarias

En la madrugada de este martes 9 de diciembre, exdirector de Pandeportes fue aprehendido en una pesquisa que abarca miles de transacciones financieras y una compleja red de sociedades.

Este 1 de septiembre de 2025 La Estrella de Panamá comenzó a publicar una serie de reportajes sobre movimientos financieros atribuidos a Brands y a varias sociedades vinculadas a él.

Según ese análisis, entre enero de 2019 y junio de 2025 se habrían registrado múltiples transacciones que levantaron alertas en el sistema bancario.

Los reportes, solicitados por la Unidad de Análisis Financiero, suman 39 operaciones sospechosas relacionadas con 38 cuentas bancarias y más de 28,000 transacciones, de acuerdo con la documentación revisada por el rotativo.

El informe citado por La Estrella de Panamá advierte la existencia de “una red financiera de alcance preocupante”, con patrones repetitivos de movimientos irregulares, indicios de blanqueo de capitales, supuestos actos de corrupción mediante el uso de estructuras societarias para ocultar el origen real de los fondos.