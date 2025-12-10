Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia y desde Caracas hasta el 18 de diciembre

Copa Airlines anunció este miércoles 10 de diciembre que decidió extender hasta el jueves 18 de diciembre la suspensión temporal de sus operaciones hacia y desde Caracas, mientras continúa monitoreando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano.

La aerolínea explicó que la medida responde a la necesidad de evaluar con precisión los riesgos y garantizar la integridad de pasajeros y tripulaciones ante las recientes intermitencias en las señales de navegación que afectan los sistemas de aproximación al aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela.

Para atender la alta demanda de viajeros propia de la temporada de fin de año, Copa Airlines incrementó sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Además, indicó que se encuentra analizando alternativas en otros aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación confiables y no afectados por la situación actual.

Con el fin de ofrecer soluciones a los pasajeros con vuelos programados durante el periodo de suspensión, la compañía habilitó varias opciones de flexibilidad:

Cambio de fecha y/o de origen-destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje, conservando el valor del boleto como crédito para uso futuro.

Solicitud de reembolso para boletos no utilizados o parcialmente utilizados, trámite que puede hacerse a través de www.copa.com.