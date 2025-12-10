‘El programa de biocombustible representa una oportunidad histórica para Panamá’, asegura Azucalpa

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa) presentó este miércoles, 10 de diciembre, los avances, beneficios y perspectivas del <b>Programa Nacional de Biocombustible</b>, una iniciativa que toma fuerza como pieza clave para dinamizar el sector agroindustrial, generar empleo, reducir emisiones y avanzar hacia una transición energética que disminuya la dependencia del país de los combustibles fósiles.Durante la exposición, el presidente de Azucalpa, <b>Rodrigo Cardenal</b>, confirmó que el <b>Proyecto de Ley 443</b>, que propone incorporar <b>bioetanol al 10% (E10)</b> en las gasolinas, será sometido a <b>primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos</b> de la Asamblea Nacional en enero próximo. La propuesta se apoya en el uso del bioetanol, un líquido transparente e incoloro obtenido mediante la fermentación de materia vegetal. '<b>Es un líquido inflamable con muchas calidades que lo hacen idóneo para el uso en motores de combustión interna</b>', destacó la Asociación.Azucalpa explicó que el programa ha sido diseñado a partir de un <b>riguroso análisis técnico</b> y apoyado por un trabajo coordinado entre la <b>Secretaría Nacional de Energía (SNE)</b>, el <b>Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</b>, el <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b> y representantes del sector productivo y comercial. Este proceso ha incluido evaluaciones agrícolas, financieras, logísticas, regulatorias, comerciales y ambientales, con el fin de garantizar que la implementación sea <b>segura, eficaz y económicamente viable</b>.Para el gremio, el país se encuentra ante una oportunidad relevante. '<b>El Programa Nacional de Biocombustible representa una oportunidad histórica para Panamá. Estamos impulsando una política pública responsable, sin subsidios, sin incrementos en el precio al consumidor y sin sacrificio fiscal. Con el E10, Panamá avanza hacia una matriz energética más limpia, fortalece su agroindustria y genera miles de empleos en las comunidades rurales</b>', aseguró Cardenal.Entre los beneficios proyectados, Azucalpa destacó la <b>creación de más de 30,000 empleos directos e indirectos</b>, un impulso decisivo para el desarrollo económico rural, la actividad agrícola y el crecimiento industrial. La hoja de ruta también contempla una <b>reducción significativa de la huella de carbono</b> del sector transporte y el alineamiento con estándares internacionales. Se calcula que el uso de bioetanol generaría <b>más de $239 millones en salarios y prestaciones</b> entre el primer y el sexto año del programa, así como un impacto recurrente en la economía local estimado entre <b>$90 millones y $120 millones anuales</b> una vez que las plantas entren en operación.El plan también prevé inversiones en <b>plantas de co-generación de bioenergía</b>, que producirían entre <b>80 MW y 100 MW</b> de energía renovable utilizando bagazo de caña como insumo. Estas infraestructuras representarían inversiones que oscilan entre <b>$372.7 millones y $497.4 millones</b>.A nivel agrícola, la implementación del programa requerirá ampliar el área de siembra, con una expansión de <b>16,750 a 22,000 hectáreas</b>, además de inversiones en preparación y siembra estimadas entre <b>$36.9 millones y $48.4 millones</b>, y la adquisición de maquinaria, equipo y sistemas de riego por <b>$16.7 millones a $22 millones</b>. A esto se suman las <b>plantas de destilación y deshidratación</b>, con inversiones que irían desde <b>$93 millones hasta $130 millones</b>.'El uso del bioetanol diversifica la oferta de combustibles y disminuye la dependencia de los pocos países productores de petróleo en el mundo', recordó la Asociación, al subrayar la necesidad de avanzar hacia una matriz energética más diversificada y sostenible. De hecho, <b>más de 60 países</b> utilizan el E10 como estándar para mejorar la calidad del aire y fortalecer la seguridad energética. Azucalpa reiteró su compromiso con un programa <b>técnicamente sólido, socialmente beneficioso y ambientalmente responsable</b>, que contribuya a posicionar a Panamá como un referente regional en bioenergía y desarrollo sostenible.<b>El biocombustible en Panamá</b>El Gobierno ya ha dado pasos clave en este proceso. El <b>Consejo de Gabinete</b> aprobó el <b>proyecto de ley 24-25</b>, que modifica la Ley 42 de 2011 para permitir el uso de bioetanol al 10% en la gasolina, en una medida consensuada con la industria petrolera y el sector productor. Una vez sancionada la ley, la <b>Secretaría Nacional de Energía</b> será la encargada de reglamentar el Programa Nacional de Biocombustibles y coordinar con el <b>MICI</b>, el <b>MIDA</b>, el <b>Ministerio de Ambiente</b> y el <b>Ministerio de Economía y Finanzas</b>.<b>Realidades del bioetanol, según datos de Azucalpa</b>- Existe la tendencia al uso de bioetanol con gasolina en más de 60 países del mundo. - Tiene un valor importante como aditivo al combustible de motores debido a su alta calificación de octanaje, ya sea para mejorar la calidad del aire, ampliar la oferta actual de combustibles, crear una producción nacional de energía o poner freno al calentamiento global. - Para el año 2024 la producción mundial de bioetanol ascendió a 31,210 millones de galones de bioetanol siendo Estados Unidos y Brasil los mayores productores, seguidos de la Unión Europea y China. - Casi todo el bioetanol de hoy en día se hace a partir de almidón de maíz, caña de azúcar o sorgo. - El 99 % de la gasolina que se vende en Estados Unidos contiene diez por ciento de bioetanol (E10). - Toda la infraestructura de distribución que se usa actualmente es compatible con E10, que consiste en un 10 % de etanol anhidro y un 90 % de gasolina.