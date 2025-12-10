Actualización de precios: cuánto costará la gasolina en Panamá a partir del 12 de diciembre

La Secretaría Nacional de Energía informó que desde este viernes 12 de diciembre hasta este jueves 25 de diciembre regirán nuevos precios máximos de venta al consumidor para los combustibles líquidos, establecidos en centavos por litro.

Los ajustes, que se aplican cada 14 días con base en las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del golfo de Estados Unidos, reflejan una reducción general en los principales combustibles:

Gasolina de 95 octanos: disminuye 2.4 centavos por litro

Gasolina de 91 octanos: baja 3.5 centavos por litro

Diésel bajo en azufre: registra una reducción de 6.0 centavos por litro

Durante el periodo evaluado, las cotizaciones internacionales mostraron descensos significativos en las gasolinas y diésel, lo que se traduce directamente a una disminución de los precios para el consumidor final.

En las ciudades de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se venderá a 86.4 centavos por litro, la de 91 a 80.8 y el diésel a 80.6.

En tanto, en el interior del país los precios varían según la ubicación geográfica, con tarifas más altas en zonas como Changuinola y menores en el área metropolitana.