En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este 10 de diciembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3042.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 10 de diciembre de 2025:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.