Agroferia especial del IMA este 2 de marzo

El Mercado Municipal de Alcalde Díaz será sede de una feria de alimentos organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) el próximo lunes 2 de marzo, una jornada que busca facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias del sector norte de la capital.La actividad iniciará a las 7:00 a.m. y beneficiará a residentes de Alcalde Díaz y comunidades cercanas como Caimitillo, reforzando la oferta de alimentos a bajo costo en medio de la demanda creciente por productos esenciales.<b>Próxima tienda permanente del IMA en Alcalde Díaz</b>Además de la feria, se anunció que próximamente el mercado contará con una tienda permanente del IMA, lo que permitirá ampliar de forma continua el suministro de productos básicos a precios solidarios.Esta medida fortalecerá la seguridad alimentaria en el corregimiento y facilitará el abastecimiento regular de arroz, aceite, granos, azúcar y otros productos esenciales.<b>Feria de vegetales, cultura y servicios comunitarios</b>La jornada no solo incluirá la venta de alimentos. También se realizará una Feria de Vegetales y actividades culturales con música en vivo y presentaciones de danzas congo.El evento contará con un bazar comunitario y servicios como la Barbería Municipal, convirtiendo la feria en un espacio de integración social para las familias.