Agroferia especial del IMA este 2 de marzo

El Mercado Municipal de Alcalde Díaz será sede de una feria de alimentos organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) el próximo lunes 2 de marzo, una jornada que busca facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias del sector norte de la capital.

La actividad iniciará a las 7:00 a.m. y beneficiará a residentes de Alcalde Díaz y comunidades cercanas como Caimitillo, reforzando la oferta de alimentos a bajo costo en medio de la demanda creciente por productos esenciales.

Próxima tienda permanente del IMA en Alcalde Díaz

Además de la feria, se anunció que próximamente el mercado contará con una tienda permanente del IMA, lo que permitirá ampliar de forma continua el suministro de productos básicos a precios solidarios.

Esta medida fortalecerá la seguridad alimentaria en el corregimiento y facilitará el abastecimiento regular de arroz, aceite, granos, azúcar y otros productos esenciales.

Feria de vegetales, cultura y servicios comunitarios

La jornada no solo incluirá la venta de alimentos. También se realizará una Feria de Vegetales y actividades culturales con música en vivo y presentaciones de danzas congo.

El evento contará con un bazar comunitario y servicios como la Barbería Municipal, convirtiendo la feria en un espacio de integración social para las familias.