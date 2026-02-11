  1. Inicio
IMA aclara: tiendas permanentes operan con normalidad previo a carnavales

El IMA pausa las denominadas Agroferias, pero mantiene abiertos sus puntos de venta fijos.
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/02/2026 14:42
Aunque no se realizarán agroferias a nivel nacional, el IMA mantiene activas sus tiendas y distribuidoras hasta el 13 de febrero.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad por el operativo de carnavales, no contará con el apoyo logístico necesario para el desarrollo de las agroferias a nivel nacional.

La entidad detalló que las ventas de agroferias fueron suspendidas desde el pasado lunes 9 de febrero, como parte de la reorganización operativa durante las festividades.

No obstante, el IMA aclaró que las tiendas permanentes y distribuidoras se mantienen abiertas al público, aunque permanecerán cerradas a partir del viernes 13 de febrero por motivo de las celebraciones carnavalescas.

Requisitos, horarios y ubicaciones de tiendas permanentes y distribuidoras del IMA

El IMA recordó que los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

MARTES A VIERNES - 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Chiriquí: Merca David, distrito de David

Herrera: Merca Chitré, distrito de Chitré.

Los Santos: IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos.

Panamá:

Merca La Chorrera, abastos, distrito de La Chorrera.

Silos Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.

Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz.

Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana.

MIÉRCOLES A VIERNES 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé.

MARTES Y MIÉRCOLES 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada.

MARTES Y JUEVES - 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú.

MIÉRCOLES Y VIERNES - 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba.

JUEVES - 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola

