IMA aclara: tiendas permanentes operan con normalidad previo a carnavales

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó que, debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad por el operativo de carnavales, no contará con el apoyo logístico necesario para el desarrollo de las agroferias a nivel nacional.La entidad detalló que las ventas de agroferias fueron suspendidas desde el pasado lunes 9 de febrero, como parte de la reorganización operativa durante las festividades.No obstante, el IMA aclaró que las tiendas permanentes y distribuidoras se mantienen abiertas al público, aunque permanecerán cerradas a partir del viernes 13 de febrero por motivo de las celebraciones carnavalescas.