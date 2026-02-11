IMA aclara: tiendas permanentes operan con normalidad previo a carnavales

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad por el operativo de carnavales, no contará con el apoyo logístico necesario para el desarrollo de las agroferias a nivel nacional.

La entidad detalló que las ventas de agroferias fueron suspendidas desde el pasado lunes 9 de febrero, como parte de la reorganización operativa durante las festividades.

No obstante, el IMA aclaró que las tiendas permanentes y distribuidoras se mantienen abiertas al público, aunque permanecerán cerradas a partir del viernes 13 de febrero por motivo de las celebraciones carnavalescas.