Juan Pablo Guanipa: “No tengo dudas de que Venezuela va rumbo a elecciones”

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa afirmó en una entrevista publicada este viernes 27 de febrero por el diario español El País que no tiene la menor duda de que Venezuela se encamina hacia unas elecciones y que el país se encuentra actualmente en un proceso de transición que, según el dirigente opositor, se está “llevando por etapas”.

Uno de los colaboradores más cercanos de la líder María Corina Machado también resaltó el papel de Marco Rubio y de Estados Unidos en la política venezolana, y ratificó lo dicho por Rubio sobre la democratización del país: “Marco Rubio lo ratificó en su reunión con los países del Caribe: vamos a una consulta electoral”, declaró en el contexto de su arresto domiciliario.

Guanipa también consideró que la invitación del presidente estadounidense Donald Trump al preso político y candidato opositor en los comicios de 2024, Enrique Márquez, fue un buen gesto.

“Trump necesitaba mostrar a Estados Unidos los alcances y beneficios de la incursión en Venezuela. Para eso invitó a un preso político, una personalidad importante, que fue candidato presidencial y llegó a enfrentarse a Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia. Es lógico que lo haya hecho, y me parece que está muy bien”, opinó.

Consultado sobre si este movimiento del inquilino de la Casa Blanca representaba un mensaje de apoyo a una transición pacífica hacia la democracia, Guanipa afirmó que no lo cree así.

“Los partidos democráticos podemos conducir este proceso. El procedimiento que debemos adelantar es el que está en la Constitución: se declara la vacante absoluta y se llama a elecciones. En mi opinión, el proceso iniciado el 22 de octubre de 2023, que generó las elecciones primarias y produjo la victoria de María Corina Machado, no ha concluido. Es muy legítimo que ella sea la abanderada del movimiento democrático”, declaró.

Respecto a la relevancia de la figura de Machado como potencial candidata presidencial y la posibilidad de que el chavismo impida su participación, Guanipa aseguró que el actual régimen “no está en condiciones de poner exigencias”.

“Las cosas han cambiado. Oprimieron a este país e impusieron su voluntad por la fuerza, pero ahora hay actores más fuertes que ellos. Esa es la realidad”, agregó.

Finalmente, Guanipa consideró que aquellos sectores opositores que decidieron seguir haciendo política bajo las reglas del chavismo “no han mostrado la altura que exige un momento delicado”.

“Si decimos ser demócratas y se organiza una consulta ciudadana masiva en 2023, en la cual María Corina Machado gana con el 90% de los votos, ¿por qué no acatamos el dictamen popular? Algunos lo dicen abiertamente: que es fundamental estabilizar la economía y dejar las elecciones para 2030. Parece que creen que, para su sobrevivencia, es mejor mantener ahí a Delcy Rodríguez”, concluyó.