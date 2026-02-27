Bill Clinton niega haber tenido algún indicio de los crímenes de Jeffrey Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró este viernes 27 de febrero que desconocía los crímenes sexuales del inversionista Jeffrey Epstein y que, de haber tenido conocimiento, lo habría denunciado ante las autoridades.

La declaración se produce un día después de que la exprimera dama Hillary Clinton rindiera testimonio ante los congresistas estadounidenses del Comité de Investigación del caso Epstein, en Chappaqua (Nueva York), donde reside el matrimonio.

“Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que estaba haciendo, sino que yo misma lo habría denunciado y habría encabezado el llamado a que se hiciera justicia por sus crímenes, no a acuerdos indulgentes”, afirmó Clinton en su testimonio, publicado también en su perfil oficial en X. El exmandatario sostuvo además que no tiene indicios de que el actual presidente, Donald Trump —también mencionado en los archivos del caso—, haya incurrido en alguna ilegalidad.

Según lo declarado por Hillary Clinton, Bill Clinton viajó “al menos en 26 ocasiones” en el avión privado de Jeffrey Epstein por motivos filantrópicos entre 2002 y 2003, tras dejar la Presidencia.

En los archivos desclasificados del caso Epstein, publicados por el Departamento de Justicia, Clinton aparece en diversas fotografías tanto en el avión privado como en un jacuzzi. En algunas imágenes se le observa acompañado por una mujer joven sin identificar y, en otra, junto a Ghislaine Maxwell, colaboradora y expareja de Epstein.

Maxwell ha sido la única condenada en este caso y actualmente cumple una pena de 20 años de prisión en Texas.

Con este testimonio, Bill Clinton se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en declarar contra su voluntad ante el Congreso.

Tras resistirse durante semanas a comparecer por el caso Epstein y ante los esfuerzos por esclarecer el grado de implicación de la familia Clinton, Bill y Hillary Clinton accedieron el pasado 3 de febrero a presentarse como testigos ante la comisión que investiga la red de tráfico sexual vinculada a Jeffrey Epstein. De no hacerlo, se exponían a ser declarados en desacato.