MAC Panamá inaugura la exposición “Trixie Briceño: sistemas de lo maravilloso” en Ancón

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) inauguró este viernes 27 de febrero la exposición “Trixie Briceño: sistemas de lo maravilloso”, una retrospectiva dedicada a la pionera del arte contemporáneo panameño Beatrix “Trixie” Briceño, cuya obra dialoga en esta ocasión con la artista digital Ix Shells.

Durante la inauguración, la directora ejecutiva del MAC explicó que se trata de una de las dos exposiciones que abre el museo en esta temporada. “Hoy inauguramos dos exposiciones. La primera se llama Trixie Briceño: sistemas de lo maravilloso, una artista nacionalizada panameña que llegó acá en los años 60 y que a sus 40 años decidió que quería ser pintora”, señaló.

La directora destacó que Briceño comenzó a construir un universo propio, distinto a lo que otros artistas desarrollaban en ese momento. “Empezó a crear este mundo maravilloso, pero fuera de lo que estaban haciendo los otros artistas. Y por eso vemos estas obras que son realmente como entrar a un universo, a un mundo imaginario, un poco hasta surreal.”, afirmó.

La muestra reúne más de cincuenta obras que permiten recorrer las distintas etapas creativas de la artista, caracterizadas por composiciones ordenadas, interiores simbólicos y objetos cotidianos dispuestos con precisión casi ritual. “Como en 40 años, 60 años, el formato donde trabajan los artistas y las plataformas por donde innovan a través del arte han cambiado tan impresionantemente, porque ya trabajan,pues ya verán una instalación a partir de la obra de Trixiedonde ella recrea y programa con computadoras el arte de Trixie”.

Como parte de esta propuesta, el público podrá experimentar una instalación inmersiva creada a partir de la obra de Briceño, subrayando cómo el arte pictórico del siglo XX se transforma ahora en lenguaje digital.

La exposición estará abierta al público desde el sábado 28 de febrero a las 4:00 p.m. y se mantendrá hasta el 23 de agosto de 2026 en la sede del museo en Ancón. El MAC Panamá cerrará únicamente los lunes y ofrecerá entrada gratuita los últimos domingos de cada mes.

Un universo propio frente al caos

Briceño, artista nacionalizada panameña que llegó al país en la década de 1960, decidió dedicarse a la pintura a los 40 años. Desde entonces comenzó a construir un universo visual propio, alejado de las corrientes dominantes de su tiempo.

Su obra se caracteriza por interiores cuidadosamente organizados: mesas, estanterías, jardines y estructuras arquitectónicas donde objetos cotidianos, huevos, frutas, vasos, cajones, corazones y flechas, se disponen con una precisión casi ritual. En medio de un siglo marcado por guerras, migraciones e inestabilidad política, la artista optó por crear sistemas visuales donde el orden funcionara como refugio.

Aunque su trabajo ha sido vinculado al surrealismo y al imaginario faux-naïf, la exposición propone una lectura más amplia: la repetición rítmica, la composición estructurada y los campos cromáticos planos revelan una disciplina formal que transforma el desarraigo en equilibrio visual.