CSS refuerza estructura administrativa con nombramientos en compras y contratos

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la tarde de este viernes 27 de febrero nuevos nombramientos en su estructura administrativa como parte de su estrategia para fortalecer la gestión y optimizar sus procesos internos.

A partir de la fecha, Regina Donelson fue designada asesora de la dirección general, con la responsabilidad de impulsar y dar seguimiento a proyectos especiales del despacho superior.

Según la entidad de seguridad social, Donelson tiene una trayectoria profesional y se ha destacado por su compromiso y dedicación al servicio de la institución.

En tanto, la Dirección Ejecutiva Nacional de Compras, Contratos y Logística estará a cargo de Yalineth Pitty, quien se desempeñaba como directora nacional de Compras.

La CSS resaltó que Pitty ha demostrado liderazgo, eficiencia y compromiso con la excelencia en la gestión pública.