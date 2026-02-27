CSS refuerza estructura administrativa con nombramientos en compras y contratos

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social" target="_blank">La Caja de Seguro Social (CSS)</a> anunció la tarde de este viernes 27 de febrero nuevos nombramientos en su estructura administrativa como parte de su estrategia para fortalecer la gestión y optimizar sus procesos internos.A partir de la fecha, <b>Regina Donelson </b>fue designada asesora de la dirección general, con la responsabilidad de impulsar y dar seguimiento a proyectos especiales del despacho superior. Según la entidad de seguridad social, Donelson tiene una trayectoria profesional y se ha destacado por su compromiso y dedicación al servicio de la institución.En tanto, la Dirección Ejecutiva Nacional de Compras, Contratos y Logística estará a cargo de <b>Yalineth Pitty</b>, quien se desempeñaba como directora nacional de Compras. La CSS resaltó que Pitty ha demostrado liderazgo, eficiencia y compromiso con la excelencia en la gestión pública.