Nacional

CSS traslada departamentos de Prestaciones Económicas a nueva sede en Calidonia

Con la nueva sede, la CSS busca optimizar la gestión institucional y mejorar el flujo de atención en prestaciones económicas.
Por
Adriana Berna
  • 31/08/2025 17:04
Durante el proceso, la atención al público continuará en el edificio Bolívar, mientras la nueva sede en Calidonia se prepara para concentrar los servicios.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que a partir del lunes 1 de septiembre de 2025 se iniciará el traslado de los departamentos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas hacia su nueva sede, ubicada en el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Calidonia.

Durante el proceso, la atención al público en el edificio Bolívar continuará brindándose en las ventanillas de servicio y mediante el personal de Atención al Asegurado, encargado de orientar a los usuarios.

Lunes 1 de septiembre: Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos.

Martes 2 de septiembre: Departamento de Pensiones y Subsidios.

Miércoles 3 de septiembre: Departamento de Cuentas Individuales.

Jueves 4 de septiembre: Departamento de Fondo Complementario.

Viernes 5 de septiembre: Departamentos de Afiliación, Subsistema Mixto, Control y Seguimiento y la sección de Asistencia Legal.

Sábado 6 de septiembre: Subdirección Nacional de Prestaciones Económicas (Administrativa y Operativa) y la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.

Lunes 8 de septiembre: Coordinación Administrativa de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.

Martes 9 de septiembre: Departamento de Seguridad Ocupacional.

Miércoles 10 de septiembre: Departamentos de Administración de Riesgos Profesionales y de Contabilidad de Prestaciones Económicas.

La institución destacó que el edificio cuenta con instalaciones modernas y amplias que facilitarán un mejor flujo de atención, mayor comodidad para los usuarios y condiciones óptimas para la gestión institucional. Las oficinas quedarán distribuidas en el quinto, sexto piso y la planta baja del complejo.

La CSS reiteró su compromiso con la mejora continua de los servicios y recordó a la población asegurada que las 21 agencias administrativas de la institución seguirán atendiendo de manera regular, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para la realización de trámites relacionados con las prestaciones económicas.

