CSS traslada departamentos de Prestaciones Económicas a nueva sede en Calidonia

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> anunció que a partir del lunes 1 de septiembre de 2025 <b>se iniciará el traslado de los departamentos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas hacia su nueva sede</b>, ubicada en el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Calidonia.Durante el proceso,<b> la atención al público en el edificio Bolívar continuará brindándose en las ventanillas de servicio y mediante el personal de Atención al Asegurado</b>, encargado de orientar a los usuarios.<b>Lunes 1 de septiembre</b>: Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos.<b>Martes 2 de septiembre</b>: Departamento de Pensiones y Subsidios.<b>Miércoles 3 de septiembre</b>: Departamento de Cuentas Individuales.<b>Jueves 4 de septiembre</b>: Departamento de Fondo Complementario.<b>Viernes 5 de septiembre</b>: Departamentos de Afiliación, Subsistema Mixto, Control y Seguimiento y la sección de Asistencia Legal.<b>Sábado 6 de septiembre</b>: Subdirección Nacional de Prestaciones Económicas (Administrativa y Operativa) y la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.<b>Lunes 8 de septiembre</b>: Coordinación Administrativa de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.<b>Martes 9 de septiembre</b>: Departamento de Seguridad Ocupacional.<b>Miércoles 10 de septiembre</b>: Departamentos de Administración de Riesgos Profesionales y de Contabilidad de Prestaciones Económicas.La institución destacó que el edificio cuenta con <b>instalaciones modernas y amplias que facilitarán un mejor flujo de atención, mayor comodidad para los usuarios y condiciones óptimas para la gestión institucional</b>. Las oficinas quedarán distribuidas en el quinto, sexto piso y la planta baja del complejo.La CSS reiteró su compromiso con la mejora continua de los servicios y recordó a la población asegurada que<b> las 21 agencias administrativas de la institución seguirán atendiendo de manera regular, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>, para la realización de trámites relacionados con las prestaciones económicas.