CSS traslada departamentos de Prestaciones Económicas a nueva sede en Calidonia

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que a partir del lunes 1 de septiembre de 2025 se iniciará el traslado de los departamentos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas hacia su nueva sede, ubicada en el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Calidonia.

Durante el proceso, la atención al público en el edificio Bolívar continuará brindándose en las ventanillas de servicio y mediante el personal de Atención al Asegurado, encargado de orientar a los usuarios.

Lunes 1 de septiembre: Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos.

Martes 2 de septiembre: Departamento de Pensiones y Subsidios.

Miércoles 3 de septiembre: Departamento de Cuentas Individuales.

Jueves 4 de septiembre: Departamento de Fondo Complementario.

Viernes 5 de septiembre: Departamentos de Afiliación, Subsistema Mixto, Control y Seguimiento y la sección de Asistencia Legal.

Sábado 6 de septiembre: Subdirección Nacional de Prestaciones Económicas (Administrativa y Operativa) y la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.

Lunes 8 de septiembre: Coordinación Administrativa de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas.

Martes 9 de septiembre: Departamento de Seguridad Ocupacional.

Miércoles 10 de septiembre: Departamentos de Administración de Riesgos Profesionales y de Contabilidad de Prestaciones Económicas.

La institución destacó que el edificio cuenta con instalaciones modernas y amplias que facilitarán un mejor flujo de atención, mayor comodidad para los usuarios y condiciones óptimas para la gestión institucional. Las oficinas quedarán distribuidas en el quinto, sexto piso y la planta baja del complejo.

La CSS reiteró su compromiso con la mejora continua de los servicios y recordó a la población asegurada que las 21 agencias administrativas de la institución seguirán atendiendo de manera regular, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para la realización de trámites relacionados con las prestaciones económicas.