En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 03/12/2025 14:08
El sorteo de este miércoles corresponde al número 3041 de la Lotería Nacional de Panamá.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 3 de diciembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3041.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 3 de diciembre de 2025:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

