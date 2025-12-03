  1. Inicio
PANAMÁ

Naviferias del IMA: Conozca el método de pago y requisito para adquirir la bolsa

El IMA garantiza inventario para la entrega de bolsas navideñas de $15.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/12/2025 12:45
El IMA anunció que para comprar las bolsas y el jamón picnic en las naviferias será obligatorio presentar cédula panameña y realizar el pago en efectivo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, para adquirir las bolsas y el jamón picnic en las próximas naviferias, los usuarios deberán presentar exclusivamente cédula panameña. La entidad aclaró que no se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documento válido.

El costo de cada combo será de 15 dólares y el pago deberá realizarse únicamente en efectivo, según detalló el IMA en su comunicado.

¿Qué incluye la bolsas de las naviferias del IMA?

La bolsa navideña que se entregará en las naviferias incluye 10 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 1 libra de sal, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso. Estos productos forman parte del apoyo alimentario que se brinda a las familias durante la temporada festiva.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, aseguró que la entidad está plenamente preparada para abastecer a la población, garantizando un inventario suficiente para la demanda esperada.

El precio de cada bolsa será de 15 dólares, lo que representa un ahorro mínimo de 18 dólares en comparación con los precios del comercio tradicional, destacó Murillo.

