Naviferias del IMA: Conozca el método de pago y requisito para adquirir la bolsa

La bolsa navideña que se entregará en las naviferias incluye <b>10 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 1 libra de sal, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso</b>. Estos productos forman parte del apoyo alimentario que se brinda a las familias durante la temporada festiva.El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), <b>Nilo Murillo</b>, aseguró que la entidad está plenamente preparada para abastecer a la población, garantizando un inventario suficiente para la demanda esperada.El precio de cada bolsa será de <b>15 dólares</b>, lo que representa un <b>ahorro mínimo de 18 dólares</b> en comparación con los precios del comercio tradicional, destacó Murillo.