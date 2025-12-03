Naviferias del IMA: Conozca el método de pago y requisito para adquirir la bolsa

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, para adquirir las bolsas y el jamón picnic en las próximas naviferias, los usuarios deberán presentar exclusivamente cédula panameña. La entidad aclaró que no se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documento válido. El costo de cada combo será de 15 dólares y el pago deberá realizarse únicamente en efectivo, según detalló el IMA en su comunicado.

¿Qué incluye la bolsas de las naviferias del IMA?