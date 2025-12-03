María Corina agradece a Mulino por confirmar asistencia a histórica ceremonia del Nobel

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este miércoles 3 de diciembre a Con Venezuela su asistencia a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que recibirá la líder opositora venezolana María Corina Machado este 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

La propia Machado expresó públicamente su agradecimiento al mandatario panameño, destacando el significado histórico del acto para Venezuela y la región.

“Querido Presidente José Raúl Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad. Muchísimas gracias”, escribió en sus redes sociales.

La líder opositora, reconocida internacionalmente por su lucha democrática, también señaló que es “un honor contar con la presencia de Mulino”.