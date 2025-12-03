María Corina agradece a Mulino por confirmar asistencia a histórica ceremonia del Nobel

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente de Panamá, José Raúl Mulino</a>, confirmó este miércoles 3 de diciembre a Con Venezuela su asistencia a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que recibirá <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">la líder opositora venezolana María Corina Machado</a> este 10 de diciembre en Oslo, Noruega.La propia Machado expresó públicamente su agradecimiento al mandatario panameño, destacando el significado histórico del acto para Venezuela y la región.'<i>Querido Presidente José Raúl Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad. Muchísimas gracias</i>', escribió en sus redes sociales.La líder opositora, reconocida internacionalmente por su lucha democrática, también señaló que es 'un honor contar con la presencia de Mulino'.