María Corina agradece a Mulino por confirmar asistencia a histórica ceremonia del Nobel

Machado recibirá el premio el 10 de diciembre.
Machado recibirá el premio el 10 de diciembre. AFP
  • 03/12/2025 13:58
‘Querido Presidente José Raúl Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá’, dijo Machado.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este miércoles 3 de diciembre a Con Venezuela su asistencia a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que recibirá la líder opositora venezolana María Corina Machado este 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

La propia Machado expresó públicamente su agradecimiento al mandatario panameño, destacando el significado histórico del acto para Venezuela y la región.

Querido Presidente José Raúl Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad. Muchísimas gracias”, escribió en sus redes sociales.

La líder opositora, reconocida internacionalmente por su lucha democrática, también señaló que es “un honor contar con la presencia de Mulino”.

PANAMÁ REFUERZA SU POSTURA

La asistencia de Mulino se produce en línea con la postura oficial panameña, que reconoce a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

Además, Panamá es depositario de las actas de votación que respaldan ese resultado, las cuales están en las bóvedas del Banco Nacional.

Con su presencia en Oslo, el presidente Mulino enviará una señal diplomática de respaldo a la causa democrática venezolana.

