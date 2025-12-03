  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Panamá reafirma reconocimiento a Edmundo González y su postura en defensa de la democracia en Venezuela

Panamá fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Panamá fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 03/12/2025 11:59
‘Queremos que en Venezuela exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo’, señaló el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reiteró este miércoles 3 de diciembre la posición oficial de Panamá sobre la situación política en Venezuela, subrayando que el país apuesta firmemente por la vigencia de la democracia en la nación suramericana.

“Queremos que en Venezuela exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo”, señaló el canciller en declaraciones ofrecidas a medios locales cuando asistió al acto de inicio de los trabajos del nuevo hospital de mascotas.

Panamá fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y actualmente funge como depositario de las actas de votación que respaldan ese resultado, en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá.

El presidente José Raúl Mulino confirmó que el próximo 10 de diciembre acompañará, junto a otros mandatarios latinoamericanos, a la líder opositora venezolana María Cristina Machado, quien recibirá en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz.

VIDEOS

Video: El papa rezó en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a las familias
El papa León XIV reza en silencio en el lugar de la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020, durante su primer viaje apostólico, en Beirut, Líbano, el 2 de diciembre de 2025. EFE/EPA/YARA NARDI / POOL
El papa León XIV reza en silencio en el lugar de la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020, durante su primer viaje apostólico, en Beirut, Líbano, el 2 de diciembre de 2025. EFE/EPA/YARA NARDI / POOL ( YARA NARDI / POOL / EFE )

El papa León XIV rezó este martes en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a algunas de las familias que llevaban consigo las fotos...

Video: Papamóvil de Francisco llega a Belén como clínica pero Israel no permite que entre en Gaza
-El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue uno de los últimos deseos de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.-EFE/ Guillermo Azábal
-El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue "uno de los últimos deseos" de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.-EFE/ Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

La clínica en cuestión estará provista de pruebas rápidas, kits de sutura, jeringuillas, suministros de oxígeno, vacunas y una pequeña nevera para almacenar...

Lo Nuevo