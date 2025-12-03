Panamá reafirma reconocimiento a Edmundo González y su postura en defensa de la democracia en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reiteró este miércoles 3 de diciembre la posición oficial de Panamá sobre la situación política en Venezuela, subrayando que el país apuesta firmemente por la vigencia de la democracia en la nación suramericana.

“Queremos que en Venezuela exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo”, señaló el canciller en declaraciones ofrecidas a medios locales cuando asistió al acto de inicio de los trabajos del nuevo hospital de mascotas.

Panamá fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y actualmente funge como depositario de las actas de votación que respaldan ese resultado, en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá.

El presidente José Raúl Mulino confirmó que el próximo 10 de diciembre acompañará, junto a otros mandatarios latinoamericanos, a la líder opositora venezolana María Cristina Machado, quien recibirá en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz.