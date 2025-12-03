  1. Inicio
Miss Universo desmiente rumores de venta y aclara su estado actual

Organización Miss Universo rechaza informes falsos sobre control y propiedad de la marca.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/12/2025 12:22
La Organización Miss Universo rechazó recientes afirmaciones que sugieren una supuesta venta o transferencia de control de la marca, calificándolas como falsas y carentes de fundamento.

La Organización Miss Universo se pronunció ante las recientes afirmaciones falsas relacionadas con la propiedad y el control de la marca, luego de que circularan comunicaciones, publicaciones en redes sociales e informes —incluidos algunos difundidos en Tailandia por TCG Social Media Group Company Limited— que sugieren, de manera incorrecta, que dicha compañía ha comprado o está en proceso de adquirir los derechos de la organización.

En un comunicado oficial, Miss Universe Organization (MUO) aseguró que “estas afirmaciones son incorrectas y no reflejan los hechos ni la posición oficial de la Organización Miss Universo”.

Miss Universo reafirma: la organización no está en venta

La entidad recalcó que es una empresa privada e independiente, con una estructura de propiedad claramente establecida y registrada ante las autoridades corporativas correspondientes. Aunque indicó estar al tanto de invitaciones y comunicaciones emitidas por TCG Social Media Group Company Limited que insinuaban un interés en la organización, aclaró que ningún individuo, empresa o grupo —incluidos TCG o sus representantes— ha adquirido algún tipo de propiedad, licencia, derechos de gestión o control sobre la marca Miss Universe o su propiedad intelectual.

La organización Miss Universo enfatizó además que “no hay acuerdo, contrato, compra de acciones, transferencia de derechos o negociación en curso con TCG Social Media Group Company Limited con respecto a la venta o adquisición de la Organización Miss Universo o cualquiera de sus activos”, por lo que cualquier anuncio que sugiera lo contrario es inexacto y no proviene de sus canales oficiales.

La organización advirtió que comunicados, invitaciones de prensa o materiales publicitarios que afirmen que un tercero ha comprado, controla o representa a Miss Universo —sin confirmación directa de MUO— son falsos y engañosos, generando confusión entre socios, licenciatarios, directores nacionales, patrocinadores, concursantes, medios de comunicación y el público. Además, podrían constituir una violación de propiedad intelectual u otras leyes aplicables.

Miss Universe Organization informó que tomará todas las acciones necesarias, incluidas medidas legales civiles y penales cuando corresponda, para proteger su nombre, logotipo, marcas comerciales, imagen y reputación ante cualquier uso no autorizado o engañoso.

Finalmente, la organización instó a los medios, socios y al público en general a confiar únicamente en información divulgada por sus canales oficiales y verificados, señalando que cualquier declaración o material relacionado con la propiedad o control de la organización que no provenga de estas fuentes debe considerarse poco fiable e inexacto.

