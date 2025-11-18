  1. Inicio
¡Nuevo escándalo! Miss Universo responde a rumores tras renuncia de jurado y confirma transparencia absoluta

Organización Miss Universo desmiente acusaciones y se deslinda del programa Beyond the Crown.
Organización Miss Universo desmiente acusaciones y se deslinda del programa Beyond the Crown. @missuniverse
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/11/2025 12:56
La polémica no da tregua al Miss Universo 2025. La renuncia de un jurado por supuestas irregularidades en la selección de las semifinalistas aviva el debate sobre las prácticas internas del concurso.

A pocos días de conocerse a la sucesora de Victoria Kjaer, las controversias alrededor del Miss Universo 2025 siguen generando titulares. Esta vez, la polémica surge tras la renuncia de Omar Harfouch, uno de los jueces oficiales del certamen, quien denunció supuestas inconsistencias en el proceso de votación previo a la Gran Final.

Harfouch, músico y empresario, hizo públicas a través de su cuenta de Instagram varias acusaciones relacionadas con lo que calificó como “graves irregularidades y falta de transparencia” en la selección de las semifinalistas. Según detalló, su “profunda confusión y preocupación” surgieron al descubrir—por medio de redes sociales—que se había conformado un jurado improvisado para elegir a las 30 semifinalistas entre las 122 candidatas, sin la participación de ninguno de los ocho jueces oficiales, incluido él mismo.

De acuerdo con su denuncia, esta selección preliminar se llevó a cabo sin conocimiento ni presencia del panel oficial, y los resultados de dicha votación se mantienen “en secreto”, lo que incrementó sus sospechas sobre la transparencia del proceso.

Harfouch también reveló que la situación escaló tras una “conversación irrespetuosa” con el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha, en la cual expresó su desacuerdo por lo que considera un manejo opaco del certamen. Este episodio, según indicó, fue el detonante final para presentar su renuncia.

Miss Universo responde a las acusaciones y aclara que no existe un jurado improvisado en la competencia

Luego de las declaraciones difundidas por Omar Harfouch en sus redes sociales, la Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial para aclarar la controversia. En el mensaje, la entidad explicó que el 17 de noviembre se dio a conocer el comité de selección del programa ”Más Allá de la Corona” (Beyond the Crown), una iniciativa social diseñada para promover liderazgo, servicio, educación, salud, inclusión y apoyo a causas benéficas. La MUO enfatizó que este programa opera de manera totalmente independiente del certamen Miss Universo y del jurado oficial que evalúa a las candidatas.

En respuesta directa a las afirmaciones de Harfouch, la organización sostuvo que “no se ha creado ningún jurado improvisado” y que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar delegadas ni seleccionar finalistas. Reiteraron además que todas las evaluaciones continúan realizándose bajo los protocolos establecidos, en un proceso que describen como transparente y supervisado íntegramente por la MUO.

El comunicado también informó que tras su renuncia y declaraciones públicas Omar Harfouch tiene prohibido utilizar, mostrar, mencionar o asociarse con cualquier marca registrada, logotipo, título o propiedad intelectual de Miss Universo en cualquier medio, ya sea digital, escrito o verbal.

