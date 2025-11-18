¡Nuevo escándalo! Miss Universo responde a rumores tras renuncia de jurado y confirma transparencia absoluta

De acuerdo con su denuncia, esta selección preliminar se llevó a cabo sin conocimiento ni presencia del panel oficial, y los resultados de dicha votación se mantienen 'en secreto', lo que incrementó sus sospechas sobre la transparencia del proceso.Harfouch también reveló que la situación escaló tras una 'conversación irrespetuosa' con el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha, en la cual expresó su desacuerdo por lo que considera un manejo opaco del certamen. Este episodio, según indicó, fue el detonante final para presentar su renuncia.