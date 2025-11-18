¡Nuevo escándalo! Miss Universo responde a rumores tras renuncia de jurado y confirma transparencia absoluta

A pocos días de conocerse a la sucesora de Victoria Kjaer, las controversias alrededor del Miss Universo 2025 siguen generando titulares. Esta vez, la polémica surge tras la renuncia de Omar Harfouch, uno de los jueces oficiales del certamen, quien denunció supuestas inconsistencias en el proceso de votación previo a la Gran Final. Harfouch, músico y empresario, hizo públicas a través de su cuenta de Instagram varias acusaciones relacionadas con lo que calificó como “graves irregularidades y falta de transparencia” en la selección de las semifinalistas. Según detalló, su “profunda confusión y preocupación” surgieron al descubrir—por medio de redes sociales—que se había conformado un jurado improvisado para elegir a las 30 semifinalistas entre las 122 candidatas, sin la participación de ninguno de los ocho jueces oficiales, incluido él mismo.

De acuerdo con su denuncia, esta selección preliminar se llevó a cabo sin conocimiento ni presencia del panel oficial, y los resultados de dicha votación se mantienen “en secreto”, lo que incrementó sus sospechas sobre la transparencia del proceso. Harfouch también reveló que la situación escaló tras una “conversación irrespetuosa” con el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha, en la cual expresó su desacuerdo por lo que considera un manejo opaco del certamen. Este episodio, según indicó, fue el detonante final para presentar su renuncia.

Miss Universo responde a las acusaciones y aclara que no existe un jurado improvisado en la competencia