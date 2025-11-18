Miss Universo 2025: Panamá deslumbra en un desayuno especial con la cadena ‘Telemundo’

La representante de Panamá en el Miss Universo 2025, Mirna Caballini formó parte del tradicional desayuno especial organizado por Telemundo, un encuentro que reunió a candidatas y miembros del equipo de producción en un ambiente cargado de energía positiva y entusiasmo. Según compartió la delegada panameña, la jornada estuvo marcada por “buena energía, conversaciones bonitas y mucha emoción”, destacando que estos espacios le permiten conectar más profundamente con su proceso en el certamen. “Me encanta poder abrir mi corazón y representar a mi país en cada espacio”, expresó.

El evento forma parte de la agenda oficial previa a la gala final, donde las concursantes continúan participando en actividades mediáticas y de acercamiento con el público mientras se preparan para las últimas etapas de la competencia.

La representante de Panamá resurge y roba miradas en la recta final del Miss Universo 2025