Miss Universo 2025: Panamá deslumbra en un desayuno especial con la cadena ‘Telemundo’

La candidata panameña a Miss Universo 2025 participó en un encuentro especial con Telemundo.
@mirnacaballini
Emiliana Tuñón
  • 18/11/2025 14:21
Panamá volvió a hacerse sentir en la agenda del Miss Universo 2025, esta vez durante un desayuno con Telemundo en el que la delegada nacional expresó su alegría por vivir este camino.

La representante de Panamá en el Miss Universo 2025, Mirna Caballini formó parte del tradicional desayuno especial organizado por Telemundo, un encuentro que reunió a candidatas y miembros del equipo de producción en un ambiente cargado de energía positiva y entusiasmo.

Según compartió la delegada panameña, la jornada estuvo marcada por “buena energía, conversaciones bonitas y mucha emoción”, destacando que estos espacios le permiten conectar más profundamente con su proceso en el certamen. “Me encanta poder abrir mi corazón y representar a mi país en cada espacio”, expresó.

El evento forma parte de la agenda oficial previa a la gala final, donde las concursantes continúan participando en actividades mediáticas y de acercamiento con el público mientras se preparan para las últimas etapas de la competencia.

Carlos Adyan junto a Mirna Caballini, Miss Universo Panamá 2025.
Carlos Adyan junto a Mirna Caballini, Miss Universo Panamá 2025. Cedida.
La representante de Panamá resurge y roba miradas en la recta final del Miss Universo 2025

La representante de Panamá lo ha entregado todo durante su participación en el Miss Universo 2025, demostrando compromiso y fortaleza a pesar de que los primeros días no pudo desempeñarse al 100% debido a problemas estomacales que la mantuvieron limitada en algunas actividades.

Sin embargo, tras recuperarse, la candidata panameña ha retomado con fuerza su agenda y se ha destacado en diversas apariciones, brillando en eventos oficiales, cenas con patrocinadores y, especialmente, en una pasarela en traje de baño donde robó miradas y elogios.

Su desempeño en esta última semana confirma que está decidida a dejar en alto el nombre de Panamá en la competencia internacional.

