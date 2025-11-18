Miss Universo 2025: Panamá deslumbra en un desayuno especial con la cadena ‘Telemundo’

La representante de Panamá lo ha entregado todo durante su participación en el <b>Miss Universo 2025</b>, demostrando compromiso y fortaleza a pesar de que los primeros días no pudo desempeñarse al 100% debido a problemas estomacales que la mantuvieron limitada en algunas actividades.Sin embargo, tras recuperarse, la candidata panameña ha retomado con fuerza su agenda y se ha destacado en diversas apariciones, brillando en eventos oficiales, cenas con patrocinadores y, especialmente, en una pasarela en traje de baño donde robó miradas y elogios.Su desempeño en esta última semana confirma que está decidida a dejar en alto el nombre de Panamá en la competencia internacional.