PANAMÁ

Miss Universo 2025: Panamá demuestra temple y vuelve a brillar en el desfile de traje de baño

Tras una incapacidad médica, Miss Panamá regresa con fuerza.
Emiliana Tuñón
  • 14/11/2025 14:34
Miss Universo Panamá 2025 brilla en actividades del certamen en Tailandia pese a incapacidad médica.

La representante de Panamá, Mirna Caballini Bouche, Miss Universo Panamá 2025, continúa destacándose en las actividades del certamen Miss Universo 2025 en Tailandia, a pesar de haber presentado recientemente una incapacidad médica.

El director de la Organización Señorita Panamá informó que la candidata sufrió dolencias estomacales que le impidieron participar en los eventos programados para este lunes, situación que fue confirmada por la organización panameña.

Aun así, Caballini retomó sus compromisos y deslumbró durante el Swimsuit Fashion Show, un desfile en traje de baño realizado en Columbia Pictures Aquaverse, en Pattaya, Tailandia.

La organización aclaró que esta presentación no forma parte de las evaluaciones oficiales del certamen, ya que corresponde a un evento completamente patrocinado.

