Miss Universo 2025: Panamá demuestra temple y vuelve a brillar en el desfile de traje de baño

La representante de Panamá, Mirna Caballini Bouche, Miss Universo Panamá 2025, continúa destacándose en las actividades del certamen Miss Universo 2025 en Tailandia, a pesar de haber presentado recientemente una incapacidad médica.

El director de la Organización Señorita Panamá informó que la candidata sufrió dolencias estomacales que le impidieron participar en los eventos programados para este lunes, situación que fue confirmada por la organización panameña.