Miss Universo 2025 casi una enfermería, varias ‘misses’ afectadas incluyendo Panamá

Durante estos días de la concentracion de la 74ta edición del Miss Universo, en Tailandia, son varias las aspirantes a la corona que han resultado con intoxicación alimenticia, incluyendo a Mirna Caballini, Miss Universo Panamá.

Así es durante estos de concentración del Miss Universo 2025 son varias las candidatas que se han reportado enferma especialmente con dolencias estomacales, algunas han tenido que ser atendidas en el hospital. Al estar ausentes de varias actividades, las participantes han aprovechado sus redes sociales para informar a sus fanáticos sobre su estado de salud y cómo van mejorando para retomar la agenda del certamen.