TAILANDIA

Miss Universo 2025 casi una enfermería, varias ‘misses’ afectadas incluyendo Panamá

Varias participantes del Miss Universo 2025 se han reportado enfermas durante el certamen en Tailandia.
Kathyria Caicedo
  • 12/11/2025 10:48
Varias participantes del Miss Universo 2025 han tenido que ausentarse de las actividades en Tailandia, un buen número se han reportado como enfermas. ¿Qué está pasando?

Durante estos días de la concentracion de la 74ta edición del Miss Universo, en Tailandia, son varias las aspirantes a la corona que han resultado con intoxicación alimenticia, incluyendo a Mirna Caballini, Miss Universo Panamá.

Así es durante estos de concentración del Miss Universo 2025 son varias las candidatas que se han reportado enferma especialmente con dolencias estomacales, algunas han tenido que ser atendidas en el hospital. Al estar ausentes de varias actividades, las participantes han aprovechado sus redes sociales para informar a sus fanáticos sobre su estado de salud y cómo van mejorando para retomar la agenda del certamen.

Mensaje publicado por Mirna Caballini, Miss Universo Panamá.
Mensaje publicado por Mirna Caballini, Miss Universo Panamá.

¿Cuáles son las participantes de Miss Universo que han enfermado?A continuación un listado completo de las participantes que se han enfermado durante su estancia en Tailandia.

- Alejandra Fuentes - Miss Honduras

- Brigitta Schaback - Miss Estonia

- Mirna Caballini - Miss Panamá

- Valeria Baladan - Miss Uruguay

- Kincso Dezsenyi - Miss Hungría

- Laura Gnjatovic - Miss Croacia

- Chandini Baljor - Miss Guyana

El caso más dramático ha sido el de Helena O’Connor, Miss Islandia, quien abandonó oficialmente la competencia tras estar hospitalizada en Tailandia.

La salida de Helena fue un gran golpe, ya que formaba parte de las favoritas del continente europeo para ser la sucesora de Victoria Kaej y portar la corona del Miss Universo.

