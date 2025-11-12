Miss Universo 2025 casi una enfermería, varias ‘misses’ afectadas incluyendo Panamá

<b>¿Cuáles son las participantes de Miss Universo que han enfermado?</b>A continuación un listado completo de las participantes que se han enfermado durante su estancia en Tailandia. -<i> Alejandra Fuentes - Miss Honduras </i><i>- Brigitta Schaback - Miss Estonia </i><i>- Mirna Caballini - Miss Panamá </i><i>- Valeria Baladan - Miss Uruguay </i><i>- Kincso Dezsenyi - Miss Hungría </i><i>- Laura Gnjatovic - Miss Croacia </i><i>- Chandini Baljor - Miss Guyana </i>El caso más dramático ha sido el de <b>Helena O’Connor, Miss Islandia, quien abandonó oficialmente la competencia</b> tras estar hospitalizada en Tailandia. La salida de Helena fue un gran golpe, ya que formaba parte de las favoritas del continente europeo para ser la sucesora de Victoria Kaej y portar la corona del Miss Universo.