Panamá ausente en el Miss Universo 2025, ¿qué ocurrió con Mirna Caballini?

Mirna Caballini, Miss Universo Panamá, ha tenido que hacer una pausa en sus actividades oficiales de la 74ta edición del Miss Universo, que mantiene su concentración en Tailandia, debido a problemas de salud. Después de tener una destacada participación en las diversas activaciones en Phuket, la representante de Panamá presentó dolencias estomacales que le impidieron participar en los eventos programados para este lunes, según confirmó la organización panameña.

¿Por qué se ausentó Miss Panamá de las actividades del Miss Universo 2025? A través de redes sociales, César Anel Rodríguez, presidente de Miss Universo Panamá, emitió un comunicado para tranquilizar a los seguidores y ofrecer detalles sobre la condición de la Miss. “Quiero informarles que Mirna Caballini no estuvo en las actividades de hoy porque se encuentra indispuesta. Ha recibido las atenciones del equipo médico del comité local de Miss Universe en coordinación con la Organización Miss Universe”, indicó Rodríguez. El comunicado también especificó el plan a seguir para la pronta recuperación de Caballini y su reincorporación al concurso, que culminará el próximo 21 de noviembre.