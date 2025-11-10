Panamá ausente en el Miss Universo 2025, ¿qué ocurrió con Mirna Caballini?

<b><a href="/tag/-/meta/mirna-caballini">Mirna Caballini, Miss Universo Panamá</a></b>, ha tenido que hacer una pausa en sus actividades oficiales de la 74ta edición del <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo</a></b>, que mantiene su concentración en Tailandia, debido a problemas de salud.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/panama-pisa-fuerte-en-miss-universo-2025-una-de-las-reinas-mas-altas-del-concurso-OD17417810" target="_blank">Después de tener una destacada participación en las diversas activaciones en Phuket</a></b>, la representante de Panamá presentó dolencias estomacales que le impidieron participar en los eventos programados para este lunes, según confirmó la organización panameña.