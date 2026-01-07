PDVSA confirma negociaciones con Estados Unidos para la venta de crudo

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informó la tarde de este miércoles 7 de enero que se encuentra en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo crudo, en el marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido este miércoles, la estatal petrolera señaló que el proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los que mantiene con empresas internacionales, entre ellas Chevron, y que se trata de una transacción de carácter estrictamente comercial.

PDVSA destacó que las conversaciones se rigen por criterios de legalidad y transparencia, con el objetivo de generar beneficios para ambas partes y contribuir a la estabilidad del mercado energético.

La empresa también reiteró su compromiso de continuar construyendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo nacional y favorezcan al pueblo venezolano, al tiempo que aporten a la estabilidad energética global.

El comunicado está fechado en Caracas el 7 de enero de 2026 y cuenta con el respaldo del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.