Habilitan dos carriles en la Vía Transístmica tras avances en obras en Colón

El MOP informó que el área intervenida contará con señalización vial adecuada y con la presencia permanente de unidades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la Policía de Tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las disposiciones establecidas durante la reapertura parcial de la vía.Asimismo, la entidad señaló que la autopista mantiene una garita exonerada de pago para los conductores que opten por continuar utilizando el acceso por la comunidad de El Giral. De igual forma, se mantiene habilitada la salida por Quebrada Ancha como ruta alterna para facilitar la movilidad en el sector.