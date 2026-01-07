Habilitan dos carriles en la Vía Transístmica tras avances en obras en Colón

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, tras el avance de los trabajos de estabilización y rehabilitación vial en la Vía Transístmica, a la altura de la comunidad de El Guarumal, en la provincia de Colón, se habilitarán dos carriles de circulación, uno por cada sentido, exclusivamente para vehículos livianos y transporte público.

De acuerdo con la entidad, luego de las evaluaciones técnicas correspondientes y en coordinación con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el MOP habilitará la circulación a partir de las 12:00 del mediodía de este jueves 8 de enero de 2026.

El comunicado precisa que se mantiene prohibido el tránsito de equipo pesado por este sector, por lo que los vehículos de carga deberán continuar utilizando la autopista como ruta alterna, mientras avanzan los trabajos finales de estabilización del talud.