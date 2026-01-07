  1. Inicio
Habilitan dos carriles en la Vía Transístmica tras avances en obras en Colón

La Vía Transístmica reabre parcialmente para vehículos livianos y transporte público
Emiliana Tuñón
  • 07/01/2026 14:42
Avances en obras permiten habilitar circulación limitada en la Vía Transístmica.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, tras el avance de los trabajos de estabilización y rehabilitación vial en la Vía Transístmica, a la altura de la comunidad de El Guarumal, en la provincia de Colón, se habilitarán dos carriles de circulación, uno por cada sentido, exclusivamente para vehículos livianos y transporte público.

De acuerdo con la entidad, luego de las evaluaciones técnicas correspondientes y en coordinación con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el MOP habilitará la circulación a partir de las 12:00 del mediodía de este jueves 8 de enero de 2026.

El comunicado precisa que se mantiene prohibido el tránsito de equipo pesado por este sector, por lo que los vehículos de carga deberán continuar utilizando la autopista como ruta alterna, mientras avanzan los trabajos finales de estabilización del talud.

El MOP garantiza seguridad y accesos alternos durante trabajos en la Transístmica

El MOP informó que el área intervenida contará con señalización vial adecuada y con la presencia permanente de unidades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la Policía de Tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las disposiciones establecidas durante la reapertura parcial de la vía.

Asimismo, la entidad señaló que la autopista mantiene una garita exonerada de pago para los conductores que opten por continuar utilizando el acceso por la comunidad de El Giral. De igual forma, se mantiene habilitada la salida por Quebrada Ancha como ruta alterna para facilitar la movilidad en el sector.

