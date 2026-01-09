Panamá rinde tributo a los mártires del 9 de enero, a 62 años de la gesta histórica

La jornada de recordación a los mártires del 9 de enero, que marca el 62° aniversario de este hito histórico, se divide en dos actos principales que contarán con la presencia de familiares y autoridades nacionales.

Homenaje en el Jardín de Paz

Las actividades iniciarán a las 7:00 a.m. en el Jardín de Paz con la tradicional izada de la bandera nacional a media asta sobre la sepultura de los Mártires, en señal de duelo y respeto.

Posteriormente, el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta, presidirá una invocación religiosa. El programa en este sitio incluirá una ofrenda floral, el toque de silencio y 21 disparos de salva por parte de la Guardia de Honor del Servicio de Protección Institucional (SPI). Las palabras de fondo en esta primera etapa estarán a cargo de José Ramón Icaza Clément, designado por la Presidencia de la República.

Actos en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena

A partir de las 8:30 a.m., la conmemoración se trasladará al Centro de Capacitación Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El presidente José Raúl Mulino Quintero encabezará la colocación de una ofrenda floral en la Llama Eterna. El mandatario también ofrecerá un discurso a la nación, seguido por la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El cierre del programa oficial está previsto para las 9:15 a.m., tras la interpretación del Himno Nacional por la Banda Republicana, bajo la dirección del profesor Dimas Rodríguez.