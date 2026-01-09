Gobierno interino de Delcy Rodríguez comienza excarcelación de detenidos políticos

La administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comenzó la noche de este jueves 8 de enero la liberación de un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, según informó Blu Radio.

De acuerdo con la Casa Blanca, estas excarcelaciones evidencian la influencia del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este 3 de enero en las inmediaciones del Fuerte Tuina.

Entre los primeros liberados figuran el excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, así como cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quien posee doble nacionalidad.

Cerca de la medianoche también fue liberado Larry Arcesio Osorio, sargento mayor de Segunda del Ejército venezolano, detenido el 6 de agosto de 2021 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en un caso vinculado a la ONG Fundaredes.

Osorio fue trasladado desde el estado Apure hasta El Helicoide y permanecía recluido bajo cargos como traición a la patria, terrorismo e instigación al odio.

Su detención ocurrió cuando agentes de seguridad buscaban a su hermano, Rubén Darío Osorio, activista de Fundaredes. Larry Osorio no estaba directamente relacionado con las actividades de la organización.

Tras recuperar su libertad, Márquez, quien había estado detenido durante un año, declaró brevemente: “Ya terminó todo”.

Al anunciar las excarcelaciones, el presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, aseguró que el objetivo de estas medidas es promover la “convivencia pacífica” en el país.