Presos políticos Roland Carreño y Freddy Superlano desaparecen tras traslado del Helicoide en Venezuela

De acuerdo con <b>fuentes extraoficiales consultadas por La Estrella de Panamá</b>, los <b>presos políticos en Venezuela</b>, <b>Roland Carreño</b> y <b>Freddy Superlano</b>, fueron sacados del centro de detención conocido como <b>el Helicoide</b> y permanecen en paradero desconocido desde hace más de 24 horas.Las versiones señalan que ambos fueron vestidos con uniformes de reclusos y trasladados en camionetas del <b>Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)</b>, sin que hasta ahora exista información oficial sobre su destino final.El periodista y activista <b>Roland Carreño</b> fue detenido el <b>26 de octubre de 2020</b> por fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Su proceso judicial ha estado marcado por <b>retardos procesales</b> y múltiples diferimientos.Por su parte, el dirigente de <b>Voluntad Popular</b>, <b>Freddy Superlano</b>, fue arrestado el <b>30 de julio de 2024</b>, días después de las cuestionadas elecciones organizadas por el <b>Consejo Nacional Electoral (CNE)</b>, en las que Maduro se autoproclamó presidente.Durante las últimas semanas, distintas organizaciones han denunciado que el régimen aplica la estrategia conocida como la <b>'puerta giratoria'</b>: liberar a un número de presos políticos para luego detener a otros dirigentes opositores.Representantes de gremios y <b>ONG</b> alertan que persisten en el país las <b>desapariciones forzadas</b> y <b>detenciones arbitrarias</b>, lo que genera preocupación sobre el respeto a los <b>derechos humanos en Venezuela</b>.