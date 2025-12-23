Gobierno de Panamá invierte $319 mil en 116 sementales para fortalecer la ganadería

Unos <b>116 sementales de alta calidad genética</b>, con una <b>inversión total de $319,000.00,</b> destinada a fortalecer la producción ganadera, fueron entregados a productores nacionales por el <b>Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</b>, a través del programa <i>Un Mejor Semental</i>.Del total, <b>50 ejemplares</b> corresponden a razas cebuinas; <b>25</b>, a la raza Beefmaster; <b>21</b>, a razas Angus y Brangus, y <b>20</b>, a razas lecheras, todos con capacidad de adaptarse a las diversas condiciones climáticas de las regiones productivas del país.Los datos se desprenden del informe del programa, divulgado este <b>martes 23 de diciembre</b> por la <b>Dirección Nacional de Ganadería</b>, correspondiente al período comprendido entre el <b>1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025</b>.El objetivo del programa <i>Un mejor semental </i>es contribuir al mejoramiento genético de las fincas de los pequeños ganaderos a través del remplazo del semental existente por otro de mejor calidad genética: cebuino de carne, leche y europeo de carne.De acuerdo con datos del MIDA, a través de este programa se busca incrementar la productividad de los hatos, unificar criterios nacionales, en cuanto al ordenamiento y la sistematización de acciones de mejoramiento genético en el país, de acuerdo a las perspectivas nacionales y la potencialidad de la producción de cada zona específica.Además solventar la necesidad de los pequeños ganaderos que por problemas económicos y falta de orientación en el cruzamiento dirigido, no obtienen sementales de alto valor genético, ni adoptan tecnologías de punta, como son inseminación artificial, transferencia de embriones y otras.<b>Mejoramiento genético y acompañamiento técnico</b>De acuerdo con el reporte, a diferencia de gestiones administrativas anteriores, el MIDA, bajo el liderazgo del ministro <b>Roberto Linares</b>, ha priorizado el acompañamiento técnico y el seguimiento reproductivo de las fincas beneficiadas.El informe precisa que, a solo seis meses de realizadas las entregas, se evaluó el <b>58 % de las fincas</b> participantes, con resultados relevantes: de <b>965 vientres evaluados</b>, se alcanzó un <b>53 % de preñez</b>, equivalente a <b>512 vacas</b>.'Estas cifras garantizan que el material genético introducido está cumpliendo su función multiplicadora de manera efectiva', destaca el informe técnico de la Dirección Nacional de Ganadería, ente a cargo de la doctora <b>Sara Feliú, con la m</b>isión de promover y fortalecer la producción animal con proyectos y programas, dirigidos a mejorar la productividad y competitividad de los pequeños y medianos productores, a través de tecnologías eco amigables.Durante este ciclo, se reportaron <b>9,072 nacimientos</b> provenientes de <b>813 sementales</b> entregados en años previos (2021-2024), lo que representa un promedio de <b>11 crías por semental</b>, según los datos suministrados.Por último, la directora nacional de Ganadería informó que para <b>2026</b> el MIDA pondrá en marcha nuevos proyectos enfocados en el mejoramiento de los sistemas de producción de especies menores y en el fortalecimiento del manejo integral de la ganadería.<b>Feliú</b> indicó que estas iniciativas contemplan el fortalecimiento de la capacidad técnica, mediante la actualización constante de conocimientos y la capacitación continua de los técnicos, como parte del proceso para robustecer la extensión agropecuaria a nivel nacional.