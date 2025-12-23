Funcionarios saldrán más temprano este 24 y 31 de diciembre de 2025

El Gobierno decretó el cierre de todas las oficinas públicas nacionales y municipales en el territorio panameño los días 24 y 31 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 del mediodía, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 37, emitido por el Ministerio de Gobierno, el cual establece un horario especial para los servidores públicos, permitiéndoles retirarse al mediodía en ambas fechas festivas.

Según el documento, las oficinas deberán laborar en su horario regular únicamente hasta las 12:00 p.m. de los días mencionados, quedando prohibido establecer horarios distintos a los señalados en el decreto.

No obstante, el cierre no aplicará para las instituciones que prestan servicios esenciales, las cuales deberán mantenerse operativas por la naturaleza de sus funciones. Entre estas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hospitales, clínicas, centros y unidades de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá, el Transporte Masivo de Panamá, así como las autoridades aeroportuarias, portuarias y de aduanas, entre otras.

El decreto también aclara que aquellas dependencias que, por la naturaleza de sus servicios, deban laborar de forma ininterrumpida, podrán acogerse a los esquemas y normativas legales vigentes para garantizar la continuidad del servicio.

En cuanto a las instituciones bancarias, estas se regirán por lo establecido en la Resolución S.B.P. No. 124-006 del 4 de diciembre de 2006.

La disposición busca facilitar que las familias panameñas puedan prepararse y reunirse durante estas fechas tradicionales de fin de año.