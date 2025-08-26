Cierre total en la Vía Transístmica: Estas son las rutas alternas

<a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas"><b>El Ministerio de Obras Públicas</b> </a>(<b>MOP</b>) anunció el cierre total de la Vía Transístmica a la altura de Guarumal, en la provincia de Colón, debido a un hundimiento en la losa asfáltica. Los trabajos de reparación se realizarán junto con el<a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales"><b> Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (</b><b>IDAAN</b></a><b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">) </a></b>y se espera que duren entre uno y dos meses.Para facilitar la circulación, la <b>Autopista Don Alberto Motta</b> servirá como ruta alterna, sin cobro de peaje durante este periodo.<b>Estas son las rutas alternativas por cierre de la Vía Transístmica </b>Los conductores que se dirigen a <b>Panamá</b> deberán usar el <b>intercambiador Quebrada López</b>, ubicado en el kilómetro 47, para acceder a la autopista. Esto aplica a quienes vienen de comunidades como<b> Gatún, Aguas Claras, Río Rita y Sabanitas.</b>Quienes se dirigen a <b>Colón</b> deberán retornar hasta el kilómetro 14, en el intercambiador Madden, para ingresar a la autopista. Esta ruta es para los residentes de <b>Chilibre, San Juan, Gatuncillo, Río Duque, Buena Vista y Quebrada Ancha.</b>El <a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">MOP</a> está trabajando para habilitar accesos temporales para <b>vehículos livianos </b>con el fin de reducir los largos tramos de desvío.Se espera que en una semana esté listo el acceso del kilómetro 41 en El Giral, para quienes viajan de <b>Panamá a Colón</b>. El acceso del kilómetro 23 en Alto Divisa, para la <b>ruta Colón-Panamá</b>, estará disponible en dos semanas. <b>Los vehículos de carga pesada deberán seguir utilizando los intercambiadores de Quebrada López y Madden.</b>