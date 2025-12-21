MUPA destina millones en 2026 para servicios personales y Hombres de Blanco

El Consejo Municipal de la Alcaldía de Panamá tendrá 2,5 millones de dólares en 2026 para “servicios personales”. Así lo detalla el presupuesto publicado en Gaceta Oficial. De ese total, 862.539 dólares serán para la Secretaría del Consejo y 207.441 dólares para la Presidencia. En cuanto al propio alcalde Mayer Mizrachi, su despacho contará con 2,2 millones de dólares en Servicios Personales y 1,3 millones de dólares para su operación. La Secretaría General recibirá 3,5 millones de dólares, de los cuáles 2,9 millones de dólares provendrán de los fondos de descentralización. En total, el presupuesto de gastos del Municipio de Panamá (MUPA) es de 242,3 millones de dólares. De ahí se desprenderán 85,9 millones de dólares para inversiones.

¿Qué obras están presupuestadas para 2026?

Los fondos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras e infraestructura ascienden a 1,4 millones de dólares para el próximo año. Unos 638 mil serán destinados a mantenimiento de obras entre las que sobresalen el mantenimiento de canchas en Villa Catalina y Villa Marta por 161 mil dólares, la remodelación el Mercado de Artesanías por 50 mil dólares, y el mejoramiento de los Mercados Municipales de Las Américas y El Cruce en Calidonia, entre otros. Para la construcción de obras habrá 763 mil dólares. Los dos proyectos que aparecen en el presupuesto de 2026 son la construcción de aceras y veredas en los corregimientos de Ernesto Córdoba y Tocumen, y la construcción de avenidas, calles y aceras en los corregimientos de Pacora, Chilibre y Las Garzas.

Navidad adelantada

El presupuesto ya contempla las actividades navideñas de 2026. Para el alumbrado navideño hay 2,2 millones de dólares asignados y 430 mil dólares para otras actividades navideñas. Además, un documento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, detalla que habría 3,5 millones de dólares para un desfile de Navidad, al menos como monto recomendado por el momento. De concretarse, significaría que habría 6,2 millones de dólares para actividades de navidad el próximo año, sin contar el gasto en publicidad. En 2025, el Municipio de Panamá pagó 2,8 millones de dólares por el desfile navideño, monto que incluía la iluminación de parques y espacios públicos, así como el encendido navideños y otras actividades que se extendieron durante el mes de diciembre. Otras obras sociales presupuestadas para el 2026 son la Celebración del Día del Niño y la Niña con 50 mil dólares, la “recreovía” con 150 mil dólares, así como eventos y conciertos que tendrán 206 mil dólares de presupuesto.

Salud, aseo, medioambiente y placas

Uno de los grandes proyectos para el 2026, que ya reportó La Decana, es programa de saneamiento de, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los ríos Matías Hernández, Río Abajo y el litoral de playas de la Bahía de Panamá que fue adjudicado por 4,8 millones de dólares. En 2026 se presupuestó el pago de 2,9 millones de dólares para este proyecto. Las placas y calcomanías para los carros son también un negocio millonario. Para el próximo año hay 5,4 millones de dólares asignados para adquirirlas. Para Ornato y Medio Ambiente hay un presupuesto total de 4,6 millones de dólares. El mayor gasto dentro de este segmento es el servicio de limpieza, aseo, recolección de desechos, mantenimiento y fumigación de las instalaciones municipales que costará 3,6 millones de dólares. Y el beneficiario principal será la empresa Hombres de Blanco, que fue la única proponente del acto público fue adjudicada en noviembre de 2025 un contrato por 6,5 millones de dólares para estos servicios en las instalaciones y mercados municipales por dos años. Esta empresa ha sido cuestionada por polémicos contratos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por presunto incumplimiento y con el Ministerio de Salud con el que mantiene una contratación directa de 15,2 millones de dólares, servicio que ha prestado sin contar con el refrendo de la Contraloría General de la República. También fue una de las empresas que recibió mayores montos en contratos durante la administración de Héctor Brands en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Licitaciones públicas

En el portal de contrataciones públicas Panama Compra se detallan varios actos públicos que ha adjudicado o está en proceso de adjudicar el MUPA. El 10 de diciembre de este mes se adjudicó la compra de 270 chalecos antibalas para policías municipales por 286 mil dólares. La empresa favorecida fue AC Company, S.A. Pendiente está la adquisición de uniformes tácticos para unidades de la Dirección de Seguridad Municipal, con precio de referencia de 474 mil dólares, así como el servicio de arrendamiento de impresoras, por el que hay un precio de referencia de 404 mil dólares. Para el suministro, transporte y montaje de 25 kioscos se abrió un procedimiento excepcional, por el que se fijó el precio de referencia de 347 mil dólares. Otra obra adjudicada fue el mejoramiento de las piscinas de Bethania, San Francisco y Calidonia por 2,3 millones de dólares a la empresa EASA.