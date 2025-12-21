MUPA destina millones en 2026 para servicios personales y Hombres de Blanco

Uno de los grandes proyectos para el 2026, que ya reportó La Decana, es programa de saneamiento de, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los ríos Matías Hernández, Río Abajo y el litoral de playas de la Bahía de Panamá que fue adjudicado por 4,8 millones de dólares. En 2026 se presupuestó el pago de 2,9 millones de dólares para este proyecto.Las placas y calcomanías para los carros son también un negocio millonario. Para el próximo año hay 5,4 millones de dólares asignados para adquirirlas.Para Ornato y Medio Ambiente hay un presupuesto total de 4,6 millones de dólares. El mayor gasto dentro de este segmento es el servicio de limpieza, aseo, recolección de desechos, mantenimiento y fumigación de las instalaciones municipales que costará 3,6 millones de dólares.Y el beneficiario principal será la empresa Hombres de Blanco, que fue la única proponente del acto público fue adjudicada en noviembre de 2025 un contrato por 6,5 millones de dólares para estos servicios en las instalaciones y mercados municipales por dos años.Esta empresa ha sido cuestionada por polémicos contratos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por presunto incumplimiento y con el Ministerio de Salud con el que mantiene una contratación directa de 15,2 millones de dólares, servicio que ha prestado sin contar con el refrendo de la Contraloría General de la República. También fue una de las empresas que recibió mayores montos en contratos durante la administración de Héctor Brands en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).