Presentan denuncia por no pago de $3.5 millones en placas durante la gestión de exalcalde Fábrega

Una nueva denuncia fue interpuesta en contra de la administración del exalcalde de Panamá, José Luis Fábrega, luego de que las actuales autoridades del municipio capitalino detectaran el no pago de al menos 3.5 millones de dólares por el servicio de confección de placas vehiculares que presta a la entidad el Centro Vocacional de Chapala.

En la denuncia interpuesta por el vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, se cuestionan las actuaciones mediante la cual la Alcaldía de Panamá, bajo la responsabilidad de José Luis Fábrega y el entonces tesorero municipal, Isaías Pineda, retuvieron fondos productos del pago por el suministro de placas y calcomanias vehiculares, los cuales debieron ser utilizados para pagar al Centro Vocacional de Chapala por sus servicios.

El incumplimiento de este pago habría provocado una deuda al Municipio de Panamá por cerca de $3 millones 564.616.44, por lo que se denunció a todos los exfuncionarios que tuvieron en sus manos las decisiones y relación con el proceso contenido en el contrato No 023-2023y a toda persona natural y jurídica que se pueda ver inmersa en esta acción y comportamiento.

El contrato fue pactado por el exalcalde José Luis Fábrega como su representante legal, con el Centro Vocacional Chapala representado, en su calidad de tesorero, por el señor Temístocles Rosas, para el suministro de placas y calcomanías de circulación vehicular, por un periodo de 3 años y con un valor de $11 millones 865 mil 183.

Se detalla en la denuncia que según informe del 25 de octubre de 2024, elaborado por el actual tesorero municipal de Panamá, a la fecha el municipio le adeuda al Centro Vocacional Chapala la suma de $3 millones 564.616.44, deuda esta que proviene del pago de placas y calcomanías en las cuales no se remitió a Chapala el monto que a ellos les correspondía.

Estas acciones, indica la denuncia, han provocado una lesión al patrimonio del municipio, pues dichos dineros fueron entregados por los contribuyentes en sus trámites de placas, y el porcentaje que correspondía a Chapala, el Municipio, sin justificación alguna, lo retuvo y dispuso de para otros fines no esclarecidos.

Se explica que al Municipio de Panamá le correspondía, una vez que recibe los pagos de los contribuyentes por sus impuestos de circulación y calcomanías, remitir un porcentaje a fin de mes al Centro Vocacional de Chapala, pero el mismo no se hizo desde el mes de mayo de 2023 al mes de julio de 2024, reteniendo el Municipio de Panamá fondos y dineros que no eran suyos y dándole un posible uso para otras situaciones y gastos, que no correspondían.

Se indica que esta situación se prolongó por varios meses, al punto que ahora el Municipio de Panamá adeuda esa suma de dinero que debió ser remitida al Centro Vocacional de Chapala por sus servicios y lo cual provoco muchos atrasos en las entregas de placas que eran pagadas por los contribuyentes y no entregadas.

“Lo que no se sabe de esos dineros es hacia dónde fueron dirigidos o qué uso se les dio. Máxime cuando dichos dineros no eran del municipio, era dinero de particulares que pagan por la confección de calcomanías y placas por el Centro Vocacional de Chapala”, por lo que se advierte que con tal actuación puede configurarse el delito de apropiación indebida por parte de la administración alcaldicia anterior, al igual que el delito de peculado.