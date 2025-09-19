ACP sustenta presupuesto y habla sobre reuniones relacionadas al gasoducto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé 400 millones de dólares menos en ingresos para el 2026, pero aumentará los aportes al Tesoro Nacional en un monto similar.

La institución sustentó su presupuesto este jueves 19 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que fue finalmente aprobado por los comisionados sin ningún voto en contra.

El administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, y su equipo presentaron un informe detallado de su presupuesto y proyecciones para el 2026. En ingresos, prevén 5.207,6 millones de dólares para 2026, una reducción de los 5.623,5 millones que presentaron para 2025. Vásquez explicó que hay varios factores detrás de esta proyección.

“Hemos visto que a lo largo de este año, muchas de las cargas que nosotros esperábamos para el próximo año han transitado durante el último trimestre de este año fiscal. Ese aumento de cargas por el Canal de Panamá con destino a los Estados Unidos, que de otra manera hubiese sido parte del volumen de cargas que se movería en el primer trimestre del año fiscal, entre octubre y diciembre para atender las ventas de Navidad, consideramos que se ha adelantado a través de una acumulación de inventarios en los mercados directivos para poder acometer la demanda que se anticipa para las ventas de Navidad en el mercado”, explicó Vásquez.

Por otro lado, los gastos de operaciones aumentaron 36,1 millones de dólares, pasando de 1.598 millones en 2025 a 1.634,1 millones de 2026.

“El total de gastos de operación representa no solamente mantener la fuerza laboral, sino aumentar la disponibilidad de recursos humanos para poder iniciar un proceso de adiestramiento, educación y formación de personas que nos permita hacer una transición para el personal que ahora se acoge a la población. La fuerza laboral que recibió el Canal en su momento de la transferencia del Canal el 31 de diciembre de 1999, hoy por hoy ya ha cumplido una cuota de más de 25 años de servicio. Y este personal tiene que abrir camino para las nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de llevar al Canal de Panamá a su próximo nivel y estadio de operación”, justificó el administrador. El Canal planea aumentar su personal permanente en 991 personas y su personal temporal en 132.

A pesar de esta reducción en los ingresos y aumento en los gastos, el Canal no solo mantiene, sino que aumenta los aportes al Tesoro Nacional. En 2025, estos aportes sumaron 2.789,5 millones de dólares, y para el siguiente año proyectan 3.193,8 millones. Durante los 25 años de administración panameña, el Canal ha aportado más de 28 mil millones de dólares al Estado.

De acuerdo al informe presentado por la ACP a la Asamblea, los aportes son utilizados por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) en acueductos y proyectos similares; por el Ministerio de Educación (Meduca) para reparación, construcción y reparación de escuelas, así como nutrición escolar; el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para mantenimiento y reparación de carreteras; el Ministerio de Salud (Minsa) para la construcción y remodelación de hospitales y centros de salud; el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para la construcción de viviendas de interés social; el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para subsidios de interés social (Programas de Transferencia Monetaria Condicionada); el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para cuidar áreas protegidas y la biodiversidad; el Ministerio de Cultura para el mantenimiento y reparación de obras y patrimonio histórico; y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para programas de desarrollo de agua potable y alcantarillados.