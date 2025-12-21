Auditorías, foros y cursos militares: el costo real de la agenda internacional del gobierno

Además de los más de $225 mil gastados por el gobierno durante las visitas y giras oficiales del presidente este año, el Ministerio de la Presidencia concentra buena parte de su gasto de viáticos en capacitaciones policiales y militares en el extranjero. Solo dos cursos de investigación criminalística en Chile suman $24.400. A esto se añade instrucción militar en Honduras ($7.500) y múltiples entrenamientos en Georgia, Estados Unidos, con montos que van de $2.400 a $9.150.El mayor viático del listado es una maestría en defensa y seguridad en Washington, con $14.466. A estos se agregan misiones como representación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España; convenciones en Nueva York y viajes técnicos a Colombia, Italia, Perú y otros destinos, acumulando más de $120 mil.La Estrella de Panamá consultó sobre esto a la diputada Walkiria Chandler, actual presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Chandler señaló que todo viaje oficial debe justificarse en términos de resultados para el país, especialmente en momentos donde se exige austeridad. 'La diplomacia es valiosa, pero debe estar sustentada en la eficiencia del gasto y en un reporte claro de beneficios', expresó. Tanto especialistas como actores políticos coinciden en que la diplomacia tiene un valor estratégico indiscutible, pero advierten que sin metas claras, informes públicos de logros y criterios estrictos de austeridad, los viajes pueden convertirse en un costo difícil de justificar.