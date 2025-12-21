Auditorías, foros y cursos militares: el costo real de la agenda internacional del gobierno

En 2025, la política exterior del gobierno y su agenda de misiones oficiales avanzó a una gran velocidad. Registros oficiales del pago de viáticos, encontrado en los reportes oficiales de cada ministerio en el sitio oficial de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) revela que los viajes internacionales de instituciones clave del Ejecutivo —entre ellas la Cancillería, el MICI, el MEF y la Presidencia— acumulan más de $600 mil en viáticos para asignaciones internacionales solo hasta octubre. Los reportes detallan una actividad intensa: cumbres multilaterales, auditorías a misiones diplomáticas, foros empresariales, reuniones regulatorias, cursos de seguridad, exposiciones internacionales y acompañamiento a delegaciones presidenciales. El gobierno sostiene que el país necesita retomar presencia global para atraer inversiones, fortalecer su reputación y cumplir compromisos internacionales. Por su parte, la catedrática e internacionalista, Briseida Allar, señaló a este medio que aunque existen beneficios positivos en la realización de viajes y giras internacionales, todo esto depende de la claridad de los objetivos del viaje y la comunicación efectiva a la ciudadanía de lo logrado. “Es indiscutible que la población, en gran medida desconocemos los resultados políticos y culturales del viaje que realizó el mandatario”, explicó. Cancillería: auditorías y misiones multilaterales El MIRE concentra la mayor cantidad de viajes y los montos individuales más elevados del Ejecutivo. Parte importante del gasto corresponde a auditorías diplomáticas, en destinos como Rusia, Francia, Honduras y Canadá, acumulando viáticos de entre $6.000 y $11.000 por funcionario, situándose entre las asignaciones más altas del año y dando una cifra total de $99.600 en este gasto. Por otro lado, el canciller Javier Martínez-Acha también ha encabezado una agenda de desplazamientos a Europa, Asia y Estados Unidos, con viáticos que oscilan entre $2.500 y $6.600. Sus misiones incluyen reuniones bilaterales, la CELAC, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la ONU, organismos de movilidad humana y encuentros hemisféricos de la OEA. Con esto, acumula un total de $31.800 en viáticos para sus diversos viajes, mientras que los viceministros de esta entidad suman $19.850 para sus compromisos internacionales. En conjunto, las misiones diplomáticas de Cancillería superan los $300 mil. La Estrella de Panamá también consultó el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid) de la Contraloría General de la República, en la cual encontró un total de $14.050 en solicitudes de viáticos refrendadas a lo largo de este año para funcionarios del MIRE.

El MICI en Ginebra

El Ministerio de Comercio e Industrias muestra un patrón similar al de Cancillería, especialmente en su delegación ante los organismos multilaterales en Ginebra, Suiza. En esta ciudad se repiten, al menos seis veces, ciclos de viáticos asignados al embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la consejera, el asistente del embajador y el director técnico, con montos de: $11.000 para el embajador; $4.000 para la consejera; $3.000 para el asistente y $5.000 para el director técnico. Solo en Ginebra, el gasto supera los $130 mil, convirtiéndose en uno de los destinos más costosos para el Gobierno en 2025. A ello se suman viajes a eventos comerciales y de promoción económica: participación en los mercados cinematográficos de Cannes y Berlín, con viáticos de $3.000 y $4.500, misiones a la Expo Osaka 2025, foros de inversión en Dubái, reuniones de integración económica en Costa Rica, encuentros del Mercado del Sur (Mercosur) en Argentina y presentaciones internacionales en Madrid y Sao Paulo. En total, el MICI acumula más de $200 mil en viáticos este año, según lo reportado en Antai. Mientras que en Scafid se registran solicitudes de viáticos refrendadas que suman el monto de $70.900.

MEF: litigios, listas internacionales y foros económicos

El Ministerio de Economía y Finanzas es otra de las instituciones con mayor movimiento internacional. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, los funcionarios realizaron más de 80 misiones, con viáticos que varían entre $300 y $73.000. Los viajes del MEF se concentran en tres frentes principales. Uno de estos son los arbitrajes, litigios y salida de listas internacionales. Durante este año, Panamá enfrentó procesos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y lleva años bajo evaluación por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para atender estos temas, el MEF envió delegaciones a Bruselas, con montos de hasta $7.300 por funcionario, para negociar acciones relacionadas con listas grises. También se realizaron misiones oficiales a París, Francia con viajes constantes de entre $2.500 y $3.000 en viáticos para asistir a reuniones del Intercambio Automático de Información (AEOI), el Working Party 1 y mesas de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS); y a Viena, donde viáticos de hasta $5,500 se destinaron a funcionarios que asistirían a sesiones sobre reformas al sistema de arbitraje internacional. Asimismo, el MEF participó regularmente en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, en Washington, con viáticos de $2.400 a $3.000. Y se acudió a las asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras y Chile, al igual que a foros como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) en Santiago, mesas de deuda en Sevilla o encuentros con inversionistas en Europa. En total, el ministerio gastó $191.400 en el rubro de viáticos, mientras que Scafid registra unos $59.750 refrendados para esta misma institución.

Los gastos de Presidencia