CAF financiará hasta $8.500 millones al año, hasta 2030, para impulsar la agroindustria en la región

La agroindustria en América Latina y el Caribe se prepara para una <b>revolución económica y tecnológica</b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mulino-sanciona-ley-que-ratifica-acuerdo-tributario-entre-panama-y-ecuador-DC19933981">. El B<b>anco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)</a> </b> anunció que, a través de su <b>Estrategia de Prosperidad Agropecuaria</b>, proyecta un <b>financiamiento anual de $8.500 millones hasta 2030</b>, destinado a impulsar el desarrollo agroindustrial con un enfoque claro en <b>inclusión social y desarrollo territorial</b>.El programa busca conectar la <b>innovación científica y tecnológica con el sector productivo</b>, asegurando que<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/isa-pagara-35-mil-a-cebolleros-de-cocle-tras-perdidas-por-lluvias-AB19906574"> soluciones avanzadas lleguen tanto a grandes productores como a pequeños agricultores, quienes históricamente han tenido acceso limitado al crédito y a tecnologías modernas</a>. Según las autoridades de CAF, el objetivo es consolidar cadenas de valor competitivas y sostenibles, capaces de mejorar la productividad rural y generar desarrollo económico en áreas apartadas.Entre las prioridades del plan se destacan la <b>sanidad agropecuaria, la recuperación y manejo de suelos, la gestión eficiente de recursos hídricos y el desarrollo de cultivos de alto potencial productivo</b>. Además, se diseñarán <b>mecanismos financieros innovadores</b> que permitan a los pequeños y medianos productores acceder a crédito y seguros, reduciendo riesgos y promoviendo la adopción de tecnologías.Durante su intervención en el <b>Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026</b>, autoridades de CAF enfatizaron que la estrategia no solo busca incrementar la competitividad agrícola, sino también <b>promover la inclusión de comunidades rurales, impulsar la participación de mujeres productoras y garantizar que el desarrollo tecnológico se traduzca en beneficios sociales tangibles</b>.'Estamos ante una oportunidad única para transformar la agroindustria de la región. No se trata solo de inversión en infraestructura o maquinaria; se trata de <b>llevar ciencia y tecnología a los territorios más necesitados</b>, garantizando que cada dólar invertido genere productividad, resiliencia y oportunidades de desarrollo económico sostenible', señalaron representantes del banco de desarrollo.El programa, que ya comienza a materializarse mediante alianzas con organismos internacionales, sector privado y gobiernos locales, se proyecta como un <b>motor de crecimiento económico y social para los próximos diez años</b>, reafirmando el papel estratégico de la agroindustria en la región y su capacidad de generar impacto en términos de productividad, empleo y seguridad alimentaria.Con esta estrategia, América Latina y el Caribe buscan no solo <b>reducir la brecha tecnológica y financiera en el agro</b>, sino también consolidarse como un <b>referente global en innovación agroindustrial con inclusión social y territorial</b>.