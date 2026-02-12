ISA pagará $35 mil a cebolleros de Coclé tras pérdidas por lluvias

El gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Ariel Espino, informó que la institución se prepara para desembolsar las primeras indemnizaciones a raíz del impacto que ocasionaron las lluvias en varias producciones, durante el mes de febrero.

Las afectaciones, provocadas por lluvias inusuales y fuertes vientos que impactaron principalmente el norte y el centro del país, dejaron daños considerables en rubros estratégicos como la cebolla, el plátano y el café.

Durante su intervención, Espino destacó el caso crítico de la provincia de Coclé, específicamente en el área de río Grande. El desbordamiento del río, originado por intensas lluvias en la cordillera, afectó directamente a cinco productores asegurados, sumando una superficie de 5.34 hectáreas de cebolla.

Según el funcionario, estas parcelas ya han pasado de un estado de contingencia a pérdida total, estimándose un pago de $35,000 que se espera concretar tras el paso de las festividades de Carnaval, una vez que los expedientes cumplan con la fiscalización de la Contraloría General de la República.

El panorama nacional también incluye reportes de otras regiones. En Colón, se han registrado daños parciales en 150 unidades de plátano debido a los vientos, mientras que en Bocas del Toro se contabilizan pérdidas en plantaciones de café y banano.

Por otro lado, en la provincia de Veraguas, unas 14.8 hectáreas de sandía se encuentran actualmente bajo “contingencia”.

Espino explicó que este término técnico implica una vigilancia preventiva: el productor reporta el riesgo y los técnicos del ISA evalúan en campo si el daño derivará en una pérdida indemnizable.

Un punto que generó especial atención fue el impacto en el abastecimiento nacional. El gerente del ISA señaló que se estima una merma de aproximadamente 1,500 quintales de cebolla amarilla que no podrán llegar al mercado local.

Esta información estadística ya ha sido compartida con la Dirección Nacional de Agricultura para la toma de decisiones sobre el consumo nacional.

Espino calificó el fenómeno como “interesante” y atípico, resaltando que estas inundaciones se produjeron paradójicamente durante la época seca, afectando a productores que no habían sufrido daños durante el pasado invierno.

Finalmente, el titular de la institución aseguró que el ISA cuenta con una cartera de $3 millones destinada a indemnizaciones agrícolas y pecuarias para este año.

No obstante, aclaró que, de presentarse más contingencias que sobrepasen dicho presupuesto, se solicitarán los créditos extraordinarios necesarios para cumplir con los productores.

Asimismo, hizo un llamado a los agricultores que se autofinancian para que se acerquen a las regionales y aseguren sus inversiones, enfatizando que el seguro es la única garantía para “levantarse y continuar con la faena diaria” ante la volatilidad del clima actual.