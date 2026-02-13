Mulino sanciona ley que ratifica acuerdo tributario entre Panamá y Ecuador

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este viernes 13 de febrero, la Ley 508 del 12 de febrero de 2026, mediante la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Ecuador para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, suscrito en la ciudad de Panamá el 14 de agosto de 2025.

El acuerdo establece mecanismos de asistencia mutua entre las autoridades competentes de ambas naciones, a través del intercambio de información previsiblemente pertinente para la administración y aplicación de la legislación interna en materia fiscal.

La cooperación abarca aspectos relacionados con la recaudación de impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, así como la investigación o enjuiciamiento de casos vinculados a obligaciones impositivas.

Según lo establecido, en el caso de Panamá, el alcance comprende todos los impuestos nacionales, con excepción de los tributos municipales y aquellos correspondientes a subdivisiones políticas.

Para Ecuador, el acuerdo aplica al Impuesto Sobre la Renta y otros tributos cuya recaudación corresponda al Gobierno Central.

El instrumento bilateral fue firmado en agosto de 2025, tras la exclusión de Panamá de la lista discriminatoria de paraísos fiscales de Ecuador. Posteriormente, Panamá derogó las medidas de retorsión que mantenía contra ese país mediante el Decreto de Gabinete No. 39-25 del 16 de diciembre de 2025.

Con este contexto, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo a través de la Ley 508, que entra en vigencia con la sanción presidencial.

El intercambio de información tributaria constituye una de las herramientas utilizadas por los Estados para fortalecer la transparencia fiscal, combatir la evasión y mejorar la cooperación internacional en materia impositiva.