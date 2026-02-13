Mulino sanciona ley que ratifica acuerdo tributario entre Panamá y Ecuador

<b>El presidente de la República, José Raúl Mulino</b>, sancionó este viernes 13 de febrero, la <b>Ley 508 del 12 de febrero de 2026</b>, mediante la cual <b>se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Ecuador para el Intercambio de Información en Materia Tributari</b>a, suscrito en la ciudad de Panamá el 14 de agosto de 2025.El acuerdo establece mecanismos de asistencia mutua entre las autoridades competentes de ambas naciones, a través del intercambio de información previsiblemente pertinente para la administración y aplicación de la legislación interna en materia fiscal.La cooperación abarca aspectos relacionados con la recaudación de impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, así como la investigación o enjuiciamiento de casos vinculados a obligaciones impositivas.Según lo establecido, <b>en el caso de Panamá, el alcance comprende todos los impuestos nacionales</b>, con excepción de los tributos municipales y aquellos correspondientes a subdivisiones políticas. Para Ecuador, el acuerdo aplica al Impuesto Sobre la Renta y otros tributos cuya recaudación corresponda al Gobierno Central.El instrumento bilateral fue firmado en agosto de 2025, tras <b>la exclusión de Panamá de la lista discriminatoria de paraísos fiscales de Ecuador</b>. Posteriormente, Panamá derogó las medidas de retorsión que mantenía contra ese país mediante el <b>Decreto de Gabinete No. 39-25 del 16 de diciembre de 2025</b>.Con este contexto, la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> aprobó el acuerdo a través de la Ley 508, que entra en vigencia con la sanción presidencial.<b>El intercambio de información tributaria constituye una de las herramientas utilizadas por los Estados para fortalecer la transparencia fiscal, combatir la evasión y mejorar la cooperación internacional en materia impositiva.</b>