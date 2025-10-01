Consejo de Gabinete: Estos fueron los 3 anuncios que se dieron este martes 30 de septiembre

<b>Aprueban dos proyectos de ley para impulsar la investigación científica y tecnológica:</b> El primero se trata del proyecto de ley 18-25, que reorganiza el <b><a href="/tag/-/meta/sni-sistema-nacional-de-investigacion">Sistema Nacional de Investigación (SNI)</a></b> con el objetivo de incrementar el número y la calidad de los investigadores.Según se informó, <b>el SNI otorgará estímulos económicos y distinciones a personas naturales o jurídicas</b>, mediante procesos de evaluación competitivos y transparentes, en función de la calidad, la producción, la pertinencia, trascendencia y el impacto de dicha labor en el desarrollo social y económico del país.Ahora <b>el SNI operará mediante una asociación de interés público</b>, constituida según dicta la Ley 39 de 2018, y el director de la asociación será electo por concurso mediante una convocatoria nacional e internacional. La <b><a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), </a></b>será miembro permanente de esta asociación.El segundo proyecto de ley, es el 27-25, que establece el <b>marco jurídico para el otorgamiento de la calificación de Laboratorio de Interés Nacional</b>, dirigida a las asociaciones de interés público que se dedican a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.Detalla el comunicado que la propuesta establece un <b>marco de apoyo del Estado en recursos materiales e incentivos para aquellos centros e institutos de investigación</b> que aspiren a ser calificados como Laboratorio de Interés Nacional, a cambio de un desempeño consistente con estándares internacionales, apertura a su entorno, transparencia y compromiso con el país.