Consejo de Gabinete: Estos fueron los 3 anuncios que se dieron este martes 30 de septiembre

En conferencia de prensa se anunciaron las diferentes decisiones del Consejo de Gabinete, liderizado por el presidente José Raúl Mulino, tras su regreso de la ciudad de Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego se sometió a una cirugía en su hombro izquierdo. La investigación científica, el uso del bioetanol y intercambio de información tributaria con Ecuador formaron parte de las decisiones del Consejo de Gabinete, correspondiente al martes 30 de septiembre.

Anuncios del Consejo del Gabinete correspondiente al 30 de septiembre de 2026 Proyecto de ley de intercambio de información tributaria con Ecuador: establece un acuerdo entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República del Ecuador para el intercambio de información tributaria. Esta iniciativa liderada por la Dirección General de Ingresos de Panamá y la Dirección General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, busca fortalecer la cooperación fiscal y la transparencia tributaria entre ambos países, mediante el intercambio de información fiscal automática y bajo requerimiento.

Aprueban proyecto de ley que reactiva el uso del bioetanol al 10% en la gasolina: El proyecto de ley 24-25, por el cual se modifica la Ley 42 de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional. Según informó Presidencia, se trata de un proyecto consensuado con la industria, las empresas petroleras y el sector agropecuario.

Este proyecto autoriza el uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante obligatorio en mezcla con las gasolinas al 10% en la República de Panamá, además se establece que el impuesto al combustible mezclado con bioetanol tendrá un impuesto homologado de 60 centésimos por galón.