Panamá da paso clave hacia la OCDE con nuevo acuerdo fiscal con Ecuador

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el <b>proyecto de ley 33-25</b>, que ratifica el <b>Acuerdo entre Panamá y Ecuador para el intercambio de información tributaria</b>, negociado entre la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> de Panamá y el <b>Servicio de Rentas Internas (SRI)</b> de Ecuador el pasado 14 de agosto.El convenio busca <b>fortalecer la cooperación fiscal y la transparencia tributaria</b> mediante el intercambio de información automática y bajo requerimiento. Con ello se pretende facilitar la detección de prácticas de evasión fiscal, optimizar la recaudación y garantizar la confidencialidad en el manejo de los datos compartidos.De acuerdo con el Gobierno Nacional, este paso se suma a los esfuerzos por <b>sacar a Panamá de listas fiscales discriminatorias</b>, en este caso la lista de Ecuador, vigente desde 2008. La salida de ese registro forma parte de la estrategia oficial para <b>mejorar la imagen del país y avanzar en el proceso de ingreso a la <a href="/tag/-/meta/ocde-organizacion-para-la-cooperacion-y-el-desarrollo-economico">Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)</a></b>.La eliminación de Panamá de la lista de paraísos fiscales de Ecuador tendría un impacto directo en la <b>percepción internacional</b> del país, además de mejorar las condiciones en comercio, inversión y acceso a financiamiento.Asimismo, la medida permitirá que <b>empresas y personas naturales ecuatorianas</b> inviertan o establezcan operaciones en Panamá sin enfrentar penalizaciones fiscales, lo que facilitaría un <b>mayor flujo de capital e inversión extranjera directa</b> en el istmo.