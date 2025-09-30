Panamá da paso clave hacia la OCDE con nuevo acuerdo fiscal con Ecuador

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 33-25, que ratifica el Acuerdo entre Panamá y Ecuador para el intercambio de información tributaria, negociado entre la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá y el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador el pasado 14 de agosto.

El convenio busca fortalecer la cooperación fiscal y la transparencia tributaria mediante el intercambio de información automática y bajo requerimiento. Con ello se pretende facilitar la detección de prácticas de evasión fiscal, optimizar la recaudación y garantizar la confidencialidad en el manejo de los datos compartidos.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, este paso se suma a los esfuerzos por sacar a Panamá de listas fiscales discriminatorias, en este caso la lista de Ecuador, vigente desde 2008.

La salida de ese registro forma parte de la estrategia oficial para mejorar la imagen del país y avanzar en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La eliminación de Panamá de la lista de paraísos fiscales de Ecuador tendría un impacto directo en la percepción internacional del país, además de mejorar las condiciones en comercio, inversión y acceso a financiamiento.

Asimismo, la medida permitirá que empresas y personas naturales ecuatorianas inviertan o establezcan operaciones en Panamá sin enfrentar penalizaciones fiscales, lo que facilitaría un mayor flujo de capital e inversión extranjera directa en el istmo.