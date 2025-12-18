Panamá deroga medidas de retorsión contra Ecuador tras acuerdo tributario

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 16 de diciembre la derogación total del Decreto de Gabinete N.° 13 de 2012, que establecía medidas de retorsión contra la República de Ecuador por considerar que discriminaba a Panamá en materia fiscal y financiera.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Gabinete N.° 39-25, del 16 de diciembre de 2025, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una nota de prensa.

La entidad destacó que la eliminación de estas medidas responde a un cambio en la relación bilateral, luego de que autoridades de ambos países suscribieran un convenio de intercambio de información tributaria.

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la transparencia fiscal, prevenir delitos tributarios y financieros, y crear un entorno más favorable para la inversión y la cooperación económica entre Panamá y Ecuador, agregó.

Como resultado de este entendimiento, dijo, el Gobierno ecuatoriano excluyó a Panamá de su lista de paraísos fiscales mediante la Resolución N.° NAC-DGERCGC25-00000021, del 15 de agosto de 2025. Esta decisión representa un avance relevante para la posición de Panamá en los mercados regionales, al reducir riesgos regulatorios y mejorar la percepción del país ante inversionistas y agentes económicos.

Desde una perspectiva económica, enfatizó el MEF, la derogación de las medidas de retorsión y la normalización de las relaciones fiscales con Ecuador podrían facilitar el flujo de inversiones, el comercio bilateral y las operaciones financieras transfronterizas, en un contexto en el que Panamá busca fortalecer su reputación internacional en materia de transparencia y cumplimiento tributario.