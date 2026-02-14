Las 5 claves de Panamá y el mundo | Lo que debes saber antes de dormir – 14 de febrero

Este sábado 14 de febrero la agenda informativa en Panamá y el mundo está marcada por temas de seguridad, salud, educación y política internacional.

-Arrancaron los carnavales a nivel nacional. Según reportes de la Policía Nacional, hasta las 6:00 a.m. se registró el desplazamiento de más de 52 mil vehículos hacia el interior del país por el inicio de las festividades.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció dos nuevas regiones para el pago del Pase-U 2025: la provincia de Darién y el corregimiento de Tortí, donde los desembolsos se realizarán del 18 al 22 de febrero.

-Jaime Caballero, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), le fue modificada la medida cautelar, por lo que ahora cumplirá arresto domiciliario con dispositivo electrónico.

-Remate fiscal: el Estado subastará casas en Las Cumbres por deudas tributarias, así lo anunció el Juzgado Segundo Ejecutor de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata de dos viviendas unifamiliares ubicadas en el residencial Villas Alpinas, sector de Villa Zaita.

-El Ministerio de Salud informó sobre cuatro nuevas defunciones por influenza y un caso de dengue grave durante la semana epidemiológica 4 de 2026.

-El régimen de Talibán anunció la entrada en vigor de un nuevo código penal que elimina el delito de violencia intrafamiliar y permite el denominado “castigo correctivo” dentro del hogar, siempre que no deje marcas visibles en la víctima.

-Presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen tilda en Múnich de ‘indignante’ presión de Donald Trump la isla nunca se sintió amenazada hasta las alusiones del presidente estadounidense sobre tomar control del territorio.